20 años después, alguien ha acabado de desarrollar un juego para PS1 que se puede descargar gratis y jugar en un emulador

A finales de la década de los 90, un grupo de desarrolladores japoneses comenzó a trabajar en un juego para la PlayStation original. Han tenido que pasar más de 20 años para que finalmente vea la luz. Sin PS1 en la que jugar, ahora el videojuego se puede descargar de forma gratuita y probarlo en un emulador. 'Magic Castle' es la prueba viviente de que más vale tarde que nunca.

El juego, evidentemente, no ha estado desarrollándose durante dos décadas (aunque hay quien se ha pasado casi un lustro). Tras los primeros meses de desarrollo la idea fue dejada de lado y finalmente abandonada. Sin embargo a finales del año pasado sus creadores decidieron resucitar la idea más por ver la idea finalizada que por sacar provecho de ella. Así es como 'Magic Castle', 20 años después, ya es un juego público.

I urge you to check out Magic Castle, a PS1 game that just got finished & released 23 years later!



It's a super fun roguelite made on the Net Yaroze by Japanese devs who put all their hopes and dreams into this game that never came to be. Until today. https://t.co/Y513S7Pz2m pic.twitter.com/ODtH7TzrdF