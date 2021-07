La Zero FXE se pasa al estilo supermotard: la nueva moto eléctrica del fabricante estrena estética y se venderá en España

Zero es un fabricante de motocicletas eléctricas de cuna relativamente reciente que cuenta ya con varios modelos, destacando por su diseño muy a lo Harley-Davidson eléctrica como vimos en la Zero R/F. Ahora han presentado la nueva Zero FXE, que se pasa corte deportivo y que llegará a los concesionarios este año.

De hecho, la marca ha confirmado su llegada a España a partir del cuarto trimestre de 2021. Se trata de una motocicleta eléctrica de corte supermotard que recuerda a la KTM e-SM y no tanto al resto de motos eléctricas cuya llegada a España se espera para 2021, así que viene con aires algo diferentes.

Un estilo diferente accesible para licencias A2

La Zero FXE llega un año después de la Zero SR/S, del estilo de la que ya hemos mencionado. La FXE cambia la estética y varias prestaciones, viendo que en su parte trasera refleja la capacidad máxima de su batería, 7,2 kWh, por debajo de los 14,4 kWh de la SR/S.

Como explican en Motorpasión Moto sobre ella, la estética viene de la mano de Huge Design, concretamente de Bill Webb. Un diseñador que ya colaboró con la marca en la personalización del modelo FXS en base a un futuro modelo que se ha materializado en esta FXE.

De nerviado basculante y horquilla invertida Showa de 41 milímetros con cartucho, la motocicleta tiene un peso de 135 kilogramos, con capacidad de carga de 151 kilogramos y el asiento a 836 milímetros del suelo. La distancia entre ejes es de 1.422 milímetros, los frenos son ABS y la transmisión es directa, sin embrague.

La potencia máxima es de 45,5 CV (33 kw) a 4.300 rpm, con potencia continua de 15 o 21 CV según se limite o no a 11 kW. El par motor es de 106 Nm y algo interesante es que es apta para permiso A2, o bien A1/B (con tres años de antigüedad) en el caso del modelo limitado.

La velocidad máxima es de 132 km/h, según el fabricante, y la autonomía que promete es de hasta 161 kilómetros hablando de uso urbano. Para un uso mixto queda en unos 92 kilómetros de máximo y hablando de carretera queda en 64 kilómetros, con un tiempo de carga de 9,7 horas.

Versiones y precios de la Zero FXE

El precio de partida de la Zero FXE es de 13.880 euros, independientemente de la potencia. Sólo estará disponible en un acabado, con la opción de añadir un cargador rápido por 835 euros más.