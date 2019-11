Super SOCO CPx, la nueva scooter eléctrica financiada por Xiaomi, apunta hacia Vespa con sus 140km de autonomía y hasta 90 km/h

La conocimos como la moto eléctrica de Xiaomi, pero finalmente la marca china Super Soco ha encontrado su propio camino. A diferencia de otras startups que sí acaban integrándose en el catálogo de Xiaomi, Super Soco ha continuado su camino y ampliado su disponibilidad internacional de manera independiente, eso sí, con una participación de Xiaomi entorno al 30%.

Entre los mercados donde está disponible Super Soco también se encuentra España, donde la compañía nos mostró su scooter eléctrica más potente. Ahora, durante el Salón del Ciclomotor de Milán 2019 (EICMA), la marca ha dado a conocer su siguiente paso: competir contra marcas como Vespa con una scooter eléctrica de gran potencia, la Super SOCO CPx.

Estamos ante un scooter eléctrico con un aspecto bastante clásico. Las luces de posición están bajas, el frontal es más aerodinámico y agresivo y el diseño es ligeramente más grueso que los scooters eléctricos tradicionales. Claro está, la Super SOCO CPx es una moto eléctrica bastante más potente.

Al contrario de los scooters básicos, cuya velocidad está limitada a los 45 kilómetros por hora, en esta Super SOCO tenemos una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, una velocidad equivalente a la que se obtiene con las motos de 125cc.

Welcome to the family TSX and CPX! ❤️

Also want to be on SuperSocoForum? Post all your awesome photo's on the #supersocoforum tag! Or post it on the forum in the subforum, photos of Super Soco.

-⠀#supersocoforum #vmotosoco⠀#supersoco #supersocotc #rideelectric #greenmobilit pic.twitter.com/BG4OU1xRdf