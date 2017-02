Stromer es la bici eléctrica con las baterías más grandes, también la más cara: 180 kilómetros con una carga

¿Tiene sentido gastar cerca de 10.000 euros en una bici eléctrica? Si es que realmente podemos llamar a este vehículo una bici, ya que a pesar de contar con pedales, sus baterías y potencia la hacen moverse como una moto. Se llama Stromer ST2 S, es suiza, y existe en diferentes modelos, todos ellos con precios muy altos.

Sé que es un recurso algo fácil, pero algunos describen a esta marca como el Tesla de las bicicletas y si te pones a indagar un poco, podemos decir que no les falta razón. Posiblemente sea la bici eléctrica más cara, pero también es una de las que más autonomía es capaz de ofrecer gracias a su tamaño y tecnología de baterías, y es que ahí es donde presume Stromer que marca diferencias.

El modelo tope de gama, llamado ST2 S, lleva una batería de de 983Wh, cerca del kilovatio, lo que la hace recorrer de una tacada algo más de 180 kilómetros, siempre que las condiciones lo permitan. Son cifras exageradas para el tipo de recorridos que vamos a hacer con una bici, pero ahí está, lista para funcionar la semana entera sin que nos acordemos de cargarla.





La Stromer ST2 S tiene la batería más grande que podemos encontrar en una bici eléctrica

El motor responde al nombre de SYNO Drive. Es compacto y va integrado en el buje posterior, con una potencia de 500 vatios y un par de 40Nm. Con él se consigue poner a la bici en 45 kilómetros por hora en menos de 5 segundos.

Lo siguiente llamativo que tenemos que conocer es que lleva un ordenador a bordo y se llama Omni. La bici es un modelo “conectado”, es lo mínimo que podríamos pedirle a un modelo de este precio: el sistema se comunica con nuestro teléfono móvil y muestra información relativa a la navegación o parámetros de conducción, como velocidad o kilómetros realizados. La bici lleva su propio GPS.

No me hace mucha gracia que el cuadro sea de aluminio, no es que tenga nada en contra de este material, pero el precio de la bici bien podrían haber metido carbono. Supongo que habrán pensado en la resistencia, más que en el peso - 30 kilos -. Otro punto a destacar es la iluminación integrada en la bici: Supernova M99 Pro, con 1.250 lumens.

En cuanto a la transmisión de la misma, tenemos un sistema electrónico de Shimano, un Di2 XTR con 20 velocidades. Los frenos también tienen buena pinta para para una bici eléctrica, se utilizan unidades de disco Magura MT5.

La suma de todas estas cosas no nos hacen pensar que se llegue a los 9.000 euros que piden por ella, pero ahí está, seguro que tiene su público. A los seguidores del mundo del ciclismo les gustará saber que Stromer es una marca del grupo BMC.

