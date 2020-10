Scania colocará un panel solar de 18 metros de largo en sus trailers: pretende ahorrar entre el 5% y el 10% de combustible

Diferentes fabricantes han comenzado a apostar por los camiones de la futura generación con Tesla con su Semi o Mercedes-Benz con su GenH2 entre los más relevantes. Scania por su parte va a intentar algo diferente: colocar paneles solares gigantescos en los remolques de sus trailers. Dicen que con las simulaciones realizadas esperan ahorrar hasta un 10% de combustible en el transporte.

El fabricante de automóviles ha anunciado recientemente esta idea para alimentar un trailer híbrido enchufable. Se trata de momento de una investigación que llevará a cabo en colaboración con el transportista sueco Ernst Express. Precisamente el hecho de que se lleve a cabo en Suecia tiene una influencia directa en la investigación. ¿Razón? El Sol.

Con las simulaciones que han hecho teniendo en cuenta las horas de luz solar que hay en Suecia a lo largo del año y la energía que consume el trailer, esperan ahorrar entre el 5% y el 10% de combustible. Esta cifra sin embargo indican que puede ser mucho mayor y hasta duplicarse en países con más horas de luz solar. Ponen como ejemplo el sur de España, que recibe un 80% más de luz solar.

140 metros cuadrados de paneles solares por camión

5%, 10% o 20% sigue siendo mejor que nada. Y la idea es aparentemente sencilla de implementar. Se trataría de cubrir las paredes y el techo de los remolques del camión con paneles solares. Cubriendo los dos laterales y el techo en un trailer de 18 metros de largo pueden conseguir hasta 140 metros cuadrados de panel solar. Con esa superficie en las condiciones de Suecia pueden generar anualmente unos 14.000 kWh.

No es el primer experimento de Scania para electrificar y ahorrar combustible con sus camiones. Previamente han probado con rutas eléctricas a modo de tranvía.

Este experimento de Scania también buscará ver si es viable aprovechar la energía extra generada. Es decir, enviar a la red eléctrica parte de la energía que generan los paneles solares. Esto sólo cuando el camión está aparcado, tiene sus baterías cargada y está generando energía de más que no puede almacenar en el propio camión.

La idea de colocar paneles solares en vehículos para tener más energía no es algo nuevo. Uno de los proyectos que más está apostando por ello es Lightyear One, el espectacular coche solar que promete 725 km de autonomía. Gran parte de esa autonomía se consigue gracias que toda su parte superior está cubierta de paneles solares. En el caso de Scania van a centrarse más en el remolque y aprovechando que es una superficie mucho más grande. Ahora bien, de momento es una idea y no hay detalles claros de cuándo se va a llevar a cabo ni si va a tener éxito.

Vía | pv magazine

Más información | Scania