Las motos eléctricas de Alta Motors son lo más parecido a Tesla en el mundo de las dos ruedas

Aunque no sea lo más correcto, es inevitable establecer relación entre Tesla Motors y los vehículos eléctricos que aparecen en el mercado, que no son coches. Lo hemos hecho con camiones, también con scooters, y ahora lo volvemos a hacer con motos más capaces. El trabajo de Alta Motors es muy interesante por diseño y tecnología, pero también por ser una startup de Silicon Valley que ha recibido mucho dinero por parte de alguno de los fundadores de Tesla.

Os hemos hablado de ella y su modelo RedShift en alguna ocasión, presentando la moto como el futuro de las ‘offroad eléctricas’. Pero al tratarse de un vehículo para el campo la hacía menos cercana a un producto eléctrico ideal, que nos permita movernos por la ciudad con mayor comodidad. Por esto nace la RedShift ST, con unas ruedas y configuración más apropiada para el asfalto que encontramos en carreteras, o en la gran ciudad.

La RedShift ST es una naked con un diseño muy atractivo, sin estridencias. Esta transformación "street" es muy equilibrada en sus líneas al tiempo que muy liviana en su peso

Una moto eléctrica potente y ligera que nos permite hacer 80 kilómetros con sus baterías

¿Qué promete la moto de Alta Motors? Pues un vehículo sin tubo de escape ni depósito de combustible que es capaz de hacer 80 kilómetros de una tacada, en las mejores condiciones posibles. Esto se consigue con una batería de 5,8 kWh y un peso inferior a los 130 kilos.

La potencia que es capaz de sacar su motor eléctrico es equivalente a 40CV, y es posible conseguir una velocidad máxima de 129 kilómetros por hora, que no es moco de pavo. ¿Cuanto tardan en rellenarse sus baterías? Pues unas cuatro horas con carga rápida, cifra que sube un par de horas si el cargador es “normal”.

Nos quedan por conocer muchas más cosas de la ST, pero entendemos que tiene mucho en común con los otros dos modelos que se han puesto en producción en agosto: una RedShift para motocross y otra RedShift en plan SuperMotard.

Por la primera piden 15.000 dólares, por la segunda unos 500 dólares más. No tenemos precio de la versión que os presentamos en esta noticia, la RedShift ST (Street). La adaptación de la moto a la jungla de asfalto se nos antoja rara sin instrumentación, suponemos que es algo que estará disponible en opción, pero no vemos nada al respecto en su web.

Para conocer un poco más de Alta Motors hay que decir que anteriormente era conocida como BRD Motorcycles. Es una startup afincada en Silicon Valley que ha conseguido recolectar una inversión de 17 millones de dólares en los dos últimos años: Marc Tarpenning y Martin Eberhard, cofundadores de Tesla Motors, pusieron 4,5 millones.

Obviamente no están solos en el mercado, hay una empresa que podríamos decir que es su principal competidora: Zero Motorcycle. Por poco más dinero ofrecen diferentes tipos de motos con más potencia y más autonomía, hasta 325 kilómetros. Eso sí, a mi me gusta más el diseño de las Alta.

