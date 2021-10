Un coche volador con ruedas para carretera y aire: el fabricante chino Xpeng consigue 500 millones de dólares para intentar hacerlo realidad en 2024

Es la mayor inversión hasta la fecha en una startup china de taxis voladores. HT Aero, filial del fabricante Xpeng Motors, ha recibido una serie A por valor de 500 millones de dólares, con el objetivo de lograr su propósito de hacer despegar su taxi volador para 2024.

Fundada en 2013 y con más de 15.000 vuelos a sus espaldas, HT Aero ya va por la quinta generación de su taxi volador, un eVTOL que comparte algunas características con el Xpeng P7, el sedán eléctrico de la compañía.

Del coche eléctrico al taxi volador

El último modelo de eVTOL de Xpeng, presentado el pasado mes de julio, es el HT Aero X2, un vehículo que ahora comienza a probarlo en entornos extremos y grandes alturas. Sin embargo, parece todavía estar lejos de posicionarse como un taxi volador comercialmente viable.

La compañía apunta a 2024 como fecha para lanzar oficialmente su taxi volador. Se trata de una fecha similar a la de otras compañías como Joby Aviation, Honda o Lilium. A diferencia de ellas, los planes de Xpeng y HT Aero no pasan por un servicio de vehículo compartido, sino de un eVTOL personal para utilizarse individualmente.

Entre los inversores que han liderado esta ronda de inversión de 500 millones de dólares se encuentra Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures y Yunfeng Capital.

Deli Zhao, fundador de HT Aero, explica que "esta Serie A nos proporcionará recursos suficientes para avanzar en nuestra investigación y desarrollo. Nuestro modelo de próxima generación será al mismo tiempo un vehículo volador y un automóvil con ruedas, diseñado tanto para viajes aéreos a baja altitud como para conducción por carretera".

El actual HT Aero X2 es un vehículo eléctrico con capacidad para dos personas, cuya velocidad máxima es de 130 km/h y dispone de una autonomía de 35 minutos.

Por el momento el HT Aero X2 no dispone de ruedas que le permitan tener una conducción híbrida por el suelo y por el aire, pero no se descarta que esta importante inversión sea para una futurible sexta generación. Una potente inyección de dinero hacia el coche volador que empieza a hacernos pensar que la fecha de 2024 quizás no es tan descabellada para tener algún modelo potencialmente viable.

Imagen | HT Aero