Un camión autónomo, eléctrico y con asistente de voz: así es la propuesta para el transporte pesado de DeepWay, firma respaldada por Baidu

No, no es un fotograma de la última entrega de 'Blade Runner'. El camión de diseño futurista y curvas “made in Italia” que ves sobre estas líneas se llama Xingtu y es la última propuesta de DeepWay, firma respaldada por el gigante tecnológico chino Baidu: un vehículo para transporte pesado, eléctrico y capaz de ofrecer una conducción totalmente autónoma. El diseño ha corrido a cargo de la sucursal en Shanghái de Pininfarina, el popular estudio con sede en Turín que a lo largo de las últimas décadas ha trazado modelos para marcas como Ferrari, Maserati o Cadillac.

Xingtu está equipado con el sistema de inteligencia en carretera (HIS) de DeepWay, basado a su vez en la tecnología de conducción autónoma de Baidu. En un margen de 100 milisegundos ejecuta una función basada en los datos que obtiene con sus sensores y cámaras. A bordo integra 11 cámaras, un detector de infrarrojos, cinco radares de ondas milimétricas y un sensor LIDAR (Light Detection and Ranging), sistema que le permite medir distancias mediante láser. Su equipamiento hace posible una conducción autónoma de extremo a extremo y —detalla la propia Pininfarina— una detección de “ultralargo alcance”. En total, dispone de un margen de más de un kilómetro.

Gracias a su diseño aerodinámico su coeficiente de resistencia al viento —al menos así lo arrojaron las simulación realizadas en China— es de 0,35, lo que le permitiría reducir el consumo de energía. Con una carga completa, de 49 toneladas, su batería de 450 kWh, le ofrece una autonomía de hasta 300 kilómetros. Las baterías se cargan en una hora, aunque el conductor tiene también la opción de remplazarla, una maniobra que se estima en apenas seis minutos.

