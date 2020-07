Boring Company usará Tesla Model S, X y 3 para circular a toda velocidad (y de forma autónoma) por sus nuevos túneles

Inicialmente fue una broma de Elon Musk y ahora está a punto de hacerse realidad el proyecto. Los túneles de Boring Company están pensados para transportar a pasajeros a gran velocidad por debajo de las ciudades evitando así el tráfico. Ahora bien, en qué tipo de vehículo van a viajar los pasajeros es algo que ha cambiado a lo largo de los últimos años. ¿La última idea? Coches Tesla Model S, X y 3.

El objetivo de Boring Company siempre ha sido el de construir los túneles por debajo de las ciudades. Han sido empresas externas quienes se han encargado de ofrecer soluciones para el tipo de vehículo utilizado. Por ejemplo una idea inicial era poner los Tesla sobre un raíl, aunque también dijeron que serían para peatones y ciclistas.

En Las Vegas, donde son los encargados de construir el nuevo sistema de transporte subterráneo, están a punto de acabar de construir los túneles. Y han publicado detalles sobre qué tipo de transporte van a usar ahí.

Los Tesla que viajan a 240 km/h por túneles subterráneos

Según han confirmado en la página oficial del proyecto, los túneles de Loop (nombre del proyecto en Las Vegas) utilizarán coches Tesla Model S, Tesla Model X y Tesla Model 3. Se entiende que son realmente coches Tesla utilizados únicamente en Loop. Es decir, no podrás bajar con tu coche Tesla al túnel y circular por él. La compañía también ha publicado algunos renders.

La idea de este sistema es que en principio es más rápido que un metro tradicional porque no para en cada estación. El pasajero se sube al vehículo y este no parará hasta llegar a la estación donde el pasajero ha indicado que quiere bajarse. Esto tiene la ventaja de que ahorra tiempo, pero también significa que no se subirán pasajeros con destinos diferentes en un mismo coche.

De momento son sólo imágenes conceptuales y se espera que el proyecto completo sea finalizado a finales de este año. Quedan sin embargo dudas por responder, como por ejemplo si el coche tendrá volante o no al ser completamente autónomo. Y será interesante ver cómo se las ingenian para circular a toda velocidad sin chocarse unos con otros.

