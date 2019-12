Android Auto llegará a los coches de BMW en 2020 y será inalámbrico

Fue en 2016 cuando BMW empezó a implementar Apple CarPlay en sus vehículos, lo que significa que durante todo este tiempo solos los usuarios de iPhone podían aprovechar la interfaz adaptada a la conducción de sus móviles. Tras implementar una suscripción para usar CarPlay en 2018 y eliminarla hace escasos días, BMW ha dado un paso más allá anunciando la llegada de Android Auto, el equivalente a CarPlay de Google y Android.

Android Auto llegará en julio 2020, pero no a todos los vehículos. El requisito principal es tener la versión de 7.0 del sistema operativo de BMW y Live Cockpit Professional. Esta, como recuerdan en The Verge, es la que está disponible en los Serie 3, 5, 7 y 8, así como en los BMW X3, X5 y X7, que componen el catálogo más reciente de SUVs). Un punto a tener en cuenta es que Android Auto inalámbrico no está tan expandido como Android Auto cableado, lo que reduce bastante las posibilidades.

Android Auto inalámbrico sí, pero solo en ciertos países

Si Android Auto está disponible en infinidad de países, España entre ellos, Android Auto inalámbrico no. Tanto es así que Android Auto inalámbrico solo está disponible en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Para más inri, Android Auto inalámbrico solo funciona en un puñado de dispositivos, principalmente los terminales de Google y algunos Samsung de gama alta. A continuación tienes el listado completo:

Modelo Versión de Android mínima Google Pixel / Google Pixel XL Android 8.0 o superior Google Pixel 2 / Google Pixel 2 XL Android 8.0 o superior Nexus 5X Android 8.0 o superior Nexus 6P Android 8.0 o superior Samsung Galaxy S8 / S8+ Android 9.0 o superior Samsung Galaxy S9 / S9+ Android 9.0 o superior Samsung Galaxy S10 / S10+ Android 9.0 o superior Samsung Galaxy Note 8 Android 9.0 o superior Samsung Galaxy Note 9 Android 9.0 o superior Samsung Galaxy Note 10 Android 9.0 o superior

Más allá de la compatibilidad, desde BMW afirman que "Android Auto se integra directamente en la cabina totalmente digital de BMW" y que los usuarios podrán ver la información "de forma inteligente en la pantalla de información del grupo de instrumentos y en la pantalla Up Display". Android Auto en los coches BMW se dejará ver por primera vez en el CES 2020 y llegará a 20 países a partir del mes de julio.

En un comunicado a The Verge, un portavoz de la empresa ha afirmado que la "mayoría de nuestros clientes usan dispositivos móviles iOS" y que por ello "Apple CarPlay había sido su principal enfoque", aunque según la empresa, "muchos de nuestros clientes han señalado la importancia para ellos de tener Android Auto dentro de un BMW para usar una serie de características familiares de teléfonos inteligentes Android de forma segura".

Actualmente, los países en los que Android Auto inalámbrico está disponible son Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, por lo que faltan todos los países europeos y asiáticos.

Vía | The Verge