Apple está valorando lanzar su propio televisor, según Bloomberg. El momento no es casual

Hace más de una década hubo insistentes rumores sobre un hipotético televisor de Apple. Hasta se apuntó directamente a algunos de sus componentes y tamaños: iba a traer un chip A6 (el que acabó llegando al iPhone 5) y paneles de entre 32 y 55 pulgadas. Nada de eso ocurrió.

Ahora resurgen los rumores entre planes de expansión de Apple para su presencia en los hogares.

Por qué es importante. Esto marca un giro inesperado en la estrategia de Apple. Durante estos 18 años se ha limitado a ofrecer su Apple TV, un set-top-box para llevar su entorno a cualquier televisor. Esto cambiaría la norma.

El contexto. El viejo sueño de un televisor de Apple se remonta a Jobs. En 2010, el antiguo CEO dijo que había "descifrado" la televisión, pero su muerte en 2011 y el cambio de liderazgo hacia Cook truncaron aquella visión.

Entre bambalinas. Según Mark Gurman, Apple está "evaluando" resucitar la idea. El timing no es nada casual: hace meses que él mismo ha filtrado los planes para una ofensiva de productos para el hogar inteligente.

Entre esos planes hay dispositivos dedicados, como los que llevan años en los catálogos de Amazon o Google, haciendo de controles domóticos. El televisor propio, donde el control ya no se tiene sobre una caja sino sobre todo el producto, elevaría un poco más esas aspiraciones.

En perspectiva. El mercado televisivo ha cambiado mucho desde que Apple abandonó sus planes a principios de la década pasada.

Las Smart TV son el grueso del mercado, no una tendencia emergente.

La tecnología OLED ha madurado y sus precios han bajado.

El streaming es la norma, el cable y la programación lineal van a la baja.

Esta última se reserva sobre todo a eventos en directo, como los deportivos, que los grandes del streaming también quieren capitalizar.

La IA generativa abre nuevas posibilidades de interacción.

La gran pregunta. ¿Qué puede aportar Apple al saturado mercado de televisores? Varias posibilidades:

Integración total con el ecosistema Apple.

Garantía en cuanto a calidad de imagen y sonido.

Referencia fija para quien busca un televisor y ya confía en la marca, pero no domina el mercado actual.

Centro de control domótico.

Experiencia de usuario simplificada.

En detalle. El éxito no estaría garantizado. Apple necesitaría algo con lo que diferenciarse en un mercado bastante sensible al precio dentro de cada segmento. Es un mercado maduro y muy competitivo en el que Samsung y LG dominan con precios bastante agresivos... y con la amenaza china en el horizonte.

Además, la presencia de Apple en la industria del entretenimiento televisivo ya existe con TV+, pero su penetración sigue siendo baja en comparación a la de Netflix, Disney o Amazon. Apple todavía tiene mucho que ganar en los salones.

Sí, pero. El potencial es enorme si Apple consigue reinventar la experiencia televisiva como hizo en su momento con el smartphone. Un televisor de Apple podría ser una pieza más que interesante para sus planes domóticos.

No obstante, este no sería un lanzamiento aislado, sino precisamente parte del plan domótico. Si este no consigue los objetivos marcados, la idea del televisor también podría venirse abajo.

