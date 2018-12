Vodafone TV añade en exclusiva el servicio de streaming FOXNOW y abre canales por Navidad

Se acerca la Navidad y es una buena época para ofertas y novedades, y si alguien tenía pensado regalarse algún servicio de streaming estos días estamos atendiendo a varias novedades interesantes. La de hoy viene de la mano de Vodafone TV, que anuncia el lanzamiento exclusivo de FOXNOW en Europa, el servicio de streaming de Fox Network Group.

Así, tras hacerse definitiva la integración de Netflix en Movistar+ y conocer en detalle las tarifas, hoy es esta operadora la que anuncia novedades acerca de los contenidos que ofrecerá. La fecha: a partir del 14 de diciembre, es decir, esta misma semana. Veamos en qué consiste esta adición.

Una ampliación de contenido exclusiva en Europa

Fox Network Group ha recurrido a Vodafone TV para que temporadas completas de series emitidas en Fox y Fox Life lleguen a los países del Viejo Continente, del mismo modo que vimos cuando el servicio integraba los contenidos del canal AXNow.

De este modo, los títulos de FOXNOW (entre los que encontramos ‘The Walking Dead’, ‘Cis a Vis’ o ‘False Flag’ entre otros) estarán disponibles de manera gratuita para los clientes que tengan contratado el paquete TV Total + HBO. Paquete disponible desde 12 euros con One L, 18 euros con One M o 24 euros con el resto de tarifas One.

Además de las temporadas completas de estas series, en 2019 se añadirán los nuevos estrenos a medida que se vayan produciendo. Y en las próximas semanas se incluirán contenidos de 'National Geographic' en VOD.

Nuevos servicios, promociones navideñas y un futuro de más integraciones

A partir del 14 de diciembre también se irán añadiendo nuevas funcionalidades a la plataforma de Vodafone TV, así como el lanzamiento de versiones compatibles con smart TV de Samsung y Chromecast. Se estrenará un “modo niños” para poder establecer límites de consumo y entre el 14 de dicembre y el 15 de enero de 2019 todos los clientes de Vodafone con televisión en casa disfrutarán de todos los canales de TV total en abierto, además de los contenidos de Cazavisión, Iberalia y Baby TV (independientemente del paquete contratado).

