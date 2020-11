Spotify plantea una suscripción mensual sólo a podcasts: sin anuncios y con acceso anticipado a episodios exclusivos

A lo largo de los últimos años el esfuerzo más grande que Spotify ha hecho es, sin lugar a dudas, en el ámbito de los podcasts. La adquisición de Gimlet Media y Anchor o los derechos exclusivos de Joe Rogan son algunos de los millonarios ejemplos. Ahora es momento de recuperar esa inversión y una de las opciones para ello quizás pase por un servicio de suscripción sólo a podcasts.

A medida que Spotify ha ido imponiéndose en el sector del podcasts también se ha hecho con derechos exclusivos. Los usuarios muchas veces se ven ya en parte obligados a utilizar Spotify como reproductor de podcasts para acceder a este contenido, algo que de momento es posible con una cuenta gratuita de Spotify. Sin embargo, puede que esto cambie pronto según las encuestas que Spotify está realizando a algunos usuarios.

Andrew Wallenstein, de Variety, ha compartido en Twitter una serie de capturas sobre una encuesta que Spotify está realizando a sus usuarios. En ella se indica claramente la idea de ofrecer un plan de suscripción sólo para podcasts y sin música. Veamos qué ideas baraja el servicio de streaming.

Normalmente las empresas realizan una serie de encuestas antes lanzar un nuevo producto o servicio para saber cómo respondería el mercado ante ello. De este modo por ejemplo Spotify puede saber mejor si la gente estaría dispuesta a pagar por escuchar los podcasts de su plataforma o qué tipo de incentivos harían que así fuera. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien la encuesta es oficial de Spotify, no significa que veamos un servicio exactamente como el descrito en la encuesta, ni siquiera que vaya a existir este plan de suscripción en el futuro.

Una de las características más destacables es el precio que está tanteando Spotify para este nuevo servicio. Según la encuesta hay diferentes opciones que van desde los 2,99 dólares estadounidenses hasta los 7,99 dólares estadounidenses al mes. Este precio no incluye eliminar anuncios en la música o poder tener reproducciones ilimitadas y descargas offline.

¿Qué incluye entonces? Hay una serie de ventajas que Spotify maneja, la mayoría relacionadas con el contenido exclusivo que tienen en su catálogo y que por lo tanto pueden usar a su favor. Entre las ventajas de pagar estaría poder tener acceso al contenido exclusivo, disponer de contenido adicional o tener acceso anticipado a algunos episodios. Y, por supuesto, la eliminación de los anuncios durante el podcast y entre ellos.

