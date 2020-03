Porno para pasar la cuarentena: Pornhub iguala a España con Italia y permitirá acceder gratis a su contenido premium

El coronavirus está provocando que muchos creadores liberen sus obras. Incluso operadoras como Movistar están ofreciendo sus servicios de streaming de manera gratuita. Ante este periodo donde las recomendaciones sanitarias es que nos quedemos en casa, iniciativas como estas son muy bien recibidas por los usuarios. Ahora, otro servicio de contenido online se une a la tendencia de abrir sus vídeos.

Se trata de Pornhub, la plataforma de contenido pornográfico con más usuarios de internet. Como ya hizo hace unas semanas en Italia, Pornhub ha anunciado que los usuarios de España y Francia podrán acceder de manera gratuita a su contenido premium durante lo que dure la cuarentena.

España es uno de los países que más está sufriendo la crisis del coronavirus, situándose entre los países que en la actualidad cuenta con un mayor de nuevos casos cada día. Para ayudar a que la cuarentena en casa sea más llevadera, desde la plataforma han decidido anunciar que se ofrece gratis todo el contenido premium para los ciudadanos españoles.

De manera adicional, la empresa ha anunciado que los beneficios de su servicio de cams será destinado a afrontar la situación. Manteniendo eso sí las ganancias de sus modelos.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC