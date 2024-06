Una de las películas más aterradoras del año pasado, brutal continuación de una franquicia mítica, acaba de llegar a Netflix

No hay aficionado al cine de terror que no adore 'Evil Dead'. La saga creada por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell arrancó con una trilogía imprescindible: 'Posesión infernal', 'Terroríficamente muertos' y 'El ejército de las tinieblas'. Cada una con un estilo particular, fijaron una serie de constantes temáticas y de tono en la franquicia que se continuaron respetuosamente en videojuegos, la sensacional serie de televisión 'Ash vs. Evil Dead' y más recientemente, el remake de la primera entrega 'Evil Dead'. Su pseudocontinuación, esta 'Evil Dead Rise' (o 'Posesión infernal: El despertar') de 2023, ahora llega a Netflix, Movistar Plus+ y Max.

'Evil Dead Rise' tenía ante sí un desafío considerable: superar el loco nivel de salvajismo visual de la soberbia 'Evil Dead' de Fede Álvarez de 2013, pero lo consigue con un cambio de escenario y de planteamiento. Quizás sea la película de la franquicia que menos acude al humor demente para suavizar las elevadísimas dosis de terror puro habituales en la serie, pero aún queda un poso de sardónica maldad que es cien por cien 'Evil Dead'. Lo que sí demuestra es que no todo tiene por qué ser un clon de Raimi, y que se pueden explorar nuevas vías para los poseídos.

La película cuenta cómo dos hermanas separadas desde hace tiempo se reencuentran en un apartamento de Los Ángeles. La historia dará un giro indeseado cuando los hijos de una de ellas descubran el poderoso y oscuro Necronomicón. Al leer el libro, unos demonios malignos son liberados, lo que obliga a la tía de los chicos a luchar por protegerlos de su propia madre, convertida en una fuerza de la naturaleza al servicio del mal.

El gran cambio de 'Evil Dead Rise' con respecto a sus predecesoras es el cambio del entorno rural a uno urbano. Un siniestro edificio de apartamentos es el nuevo escenario para que germine el mal, y funciona estupendamente: entornos opresivos, pasillos llenos de puntos muertos y todo tipo de utensilios domésticos con los que hacer el mal. El gran descubrimiento de la película, sin duda, es Alyssa Sutherland, la madre poseída en una delirante transformación rebosante de sadismo y mal puro. Físicamente entregadísima, psicológicamente extrema, solo por el hallazgo de Sutherland esta nueva 'Evil Dead' se convierte en una de las citas imprescindibles en streaming para devotos del horror.

Cabecera | Warner

En Xataka | 'Evil Dead: The Game' deja claro los motivos por los qué necesitamos más juegos breves, directos y salvajes