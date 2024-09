La película de ciencia ficción cuyo fracaso hizo estallar una de las carreras más prometedoras de Hollywood llega a Netflix

La carrera de las hermanas Wachowski no fue precisamente un camino de rosas después de Matrix. Su obra maestra total 'Speed Racer', rodada después de Matrix, fue muy mal en taquilla, pero la indiscutible brillantez visual del proyecto permitió que Hollywood siguiera confiando en ellas. 'El Atlas de las Nubes' pasó más desapercibida, pero no fue mal en taquilla. Pero con 'El destino de Jupiter', que ahora llega a Netflix, las Wachowski terminaron de rubricar su condena: su pinchazo en taquilla acabó con sus carreras, que solo recuperaron a medias cuando Lana Wachowski dirigió en solitario 'The Matrix Resurrections' (también para encontrarse con una taquilla muy floja).

Tras 'El destino de Júpiter', estrenada en 2015, ambas se refugarían en televisión, donde rodaron la aclamada 'Sense8', quizás su propuesta mejor acogida desde la 'Matrix' original. Pero en pantalla grande no tuvieron tanta suerte, y todo se debe a esta ambiciosa space opera que, sin duda, no conectó con el gran público por su visión anticuada de la ciencia ficción, en contacto con el space opera clásico, y que dialoga con otro pinchazo de taquilla de la época (este mucho más espectacular), la incomprendida 'John Carter'.

La historia de 'El destino de Jupiter' sigue a Jupiter Jones, una joven inmigrante rusa en Chicago que descubre que es la reencarnación de la matriarca de una poderosa familia alienígena que controla vastas porciones del universo. Este linaje le otorga derechos sobre la Tierra, pero los Abrasax, otra familia real alienígena, intentarán impedir que reclame esta herencia. Con la ayuda de un cazador ex-militar genéticamente modificado, Jupiter se enfrentara a ejércitos extraterrestres para descubrir su verdadero destino en el cosmos.

Con un toque en los diseños y el argumento que recuerda también a los clásicos de la bande dessinée europea de ciencia ficción, como 'Barbarella', 'Valerian' o la obra de Moebius, 'El destino de Jupiter' es una película que posiblemente se vio afectada por su sosísimo trío protagonista (Mila Kunis, Chaning Tatum y Eddie Redmayne). Pero en lo demás es escapismo puro y aunque no es la mejor película de las Wachowski y a veces se siente algo impersonal, sigue siendo una nueva lección magistral de las hermanas en aspectos como el diseño de producción, el vestuario o los efectos especiales, que llevan cuidando al milímetro desde siempre.

