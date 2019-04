Los estrenos de Netflix en mayo 2019: más de 100 entre series, películas y documentales

Comentábamos en el repaso a los estrenos de abril lo mucho que se notaba la llegada de 'Vengadores: Endgame' y la última temporada de 'Juego de tronos', y es algo que seguirá coleando al menos en la primera mitad del mes de mayo. Netflix no puede abandonar su media de estrenos, y alguno llega en las dos primeras semanas, pero sí parece que ha reservado los más potentes y que potencialmente puedan acaparar conversación y titulares para los últimos días del mes. Mejor no intentar competir con los caminantes blancos o con el cliffhanger de Thanos.

Entre los títulos del mes encontramos series como la española 'Alta Mar', el thriller con Renée Zellweger 'Dilema' o la serie de Ava Duvernay basada en el caso real de "los cinco de Central Park". Entre las películas encontramos 'Wine Country', el debut como directora de Amy Poehler, o el biopic de Ted Bundy 'Extremadamente cruel, malvado y perverso'. Uno de los estrenos más interesantes está sin duda en el apartado de documentales, ya que podremos ver 'A la conquista del congreso', película sobre cómo Alexandria Ocasio-Cortez y otras tres mujeres se presentaron al congreso durante las elecciones americanas del año pasado.

Catálogo de nuevas series en España

The Society

Dicen sus creadores que 'El señor de las moscas' de William Golding ha inspirado esta serie de diez episodios protagonizada por un grupo de jóvenes que misteriosamente son trasportados a una réplica exacta de la ciudad donde viven pero en la que no están ninguno de sus padres. Al principio todo es fiesta y jolgorio, hasta que hay que empezar a lidiar con la situación. El creador es Christopher Keyser, conocido sobre todo por su serie 'Cinco en familia'.

Estreno 10 de mayo

Tuca & Bertie

Comedia de animación adulta creada por Lisa Hanawalt ('Bojack Horseman') que cuenta la amistad de dos treinteañeras que viven en el mismo edificio pero no podrían ser de dos especies más diferentes. Literalmente. La primera temporada son 10 episodios.

Estreno 3 de mayo

Así nos ven

Miniserie creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay basada en el caso real de "los Cinco de Central Park", cinco adolescentes negros e hispanos que fueron erróneamente acusados y encerrados por violar a una mujer (blanca) en 1989. En 2002 fueron exonerados cuando otro hombre confesó. Los cuatro episodios de esta miniserie analizan el fallido sistema judicial de EE UU durante el proceso.

Estreno 31 de mayo

Muertos para mí

Christina Applegate y Linda Cardellini son las protagonistas de esta comedia negra creada por Liz Feldman ('Dos chicas sin blanca'). Una viuda que aún sufre el dolor de la pérdida y una mujer peculiar con un espíritu muy libre entablan amistad. A los compañeros de Espinof les ha gustado su rollo y, sobre todo, sus protagonistas.

Estreno 3 de mayo

Alta Mar

Otra serie original producida en España por el equipo de Ramón Campos y Gema R. Neira ('Las Chicas del cable', '45 Revoluciones', 'Velvet Colección') y ambientada en los años 40, en un trasanlántico que viaja de Europa a América. Durante el viaje surgirá un misterio por el asesinato de una pasajera que ni siquiera aparece en la lista de abordo y que nadie sabe quién es. Ivana Baquero, Jon Kortajarena, José Sacristán y Eloy Azorín están entre el reparto.

Estreno 24 de mayo

Dilema

Renée Zellweger es la protagonista de esta serie de premisa similar a 'Una proposición indecente'. Es un thriller neo-noir en el que unos recién casados que lo están pasando mal económicamente aceptan una propuesta lucrativa pero moralmente ambigua de una misteriosa benefactora. Son 10 episodios.

Estreno 24 de mayo

Cómo vender drogas online (a toda pastilla)

Un adolescente algo aburrido decide que la mejor forma de impresionar y recuperar a su ex novia es hacerse traficante de droga. Todo son risas hasta que se encuentran en mitad de un emporio narco que demanda cantidad, control y, sobre todo, que no te pillen. Serie alemana de seis episodios de media hora.

Estreno 31 de mayo

Otros estrenos de series

Los 100 T5 (1/05)

Flinch (03/05): Concurso en el que los concursantes se enfrentan a pruebas físicas y desagradables.

Lucifer T4 (10/05)

Easy T3 (10/05)

Valentino T1 (6/05)

Revisions (14/05): Anime original de Netflix ambientado en 2388. Daisuke y sus amigos son reclutados para enfrentarse a una peligrosa raza de cíborgs.

Nailed it T3 (17/05)

Grand Designs T10, T11 (22/05)

Nola Darling T2 (24/05)

Hyper Hard-Boiled Gourmet Report T1 (24/05)

Good Girls T2 (31/05)

100% Hotter: Collection 1 (31/05)

Películas de estreno en Netflix

Extremadamente cruel, malvado y perverso

Después del éxito de 'Mindhunter' y del documental 'Las cintas de Ted Bundy', el director del documental Joe Berlinger está detrás de este biopic que adapta la vida del popular asesino. Zac Efron interpreta a Bundy, pero la historia estará contada desde la perspectiva de su novia Liz (Lilly Collins), quien tardó mucho en creer que era culpable a pesar de todas las pruebas que demostraban que había acabado con la vida de 30 mujeres en el plazo de 4 años.

Estreno 3 de mayo

Amigas con solera (Wine Country)

Amy Poehler ('Parks and Recreation') dirige 'Wine Country', una comedia en la que cuatro amigas se van de vacaciones en la zona de Napa en California. Maya Rudolph, Tina Fey, Rachel Dratch, Emily Spivey, Ana Gasteyer, Paula Pell y Cherry Jones acompañan a Poehler en esta historia de amistad, risas y mucho vino.

Estreno 10 de mayo

A pesar de todo

Película española original de Netflix y dirigida por Gabriela Tagliavini que pasó por la reciente edición del festival de Málaga. Macarena García, Belén Cuesta, Blanca Suárez y Amaia Salamanca son cuatro hermanas con vidas y personalidades muy distintas que se reencuentran en Madrid tras la muerte de su madre (Marisa Paredes).

Estreno 3 de mayo

Quizás para siempre

Nahnatchka Khan nos va a tener comprados para siempre con sus comedias irreverentes como 'Don't Trust the B in Apartment 23', 'Malcolm in the Middle' o 'Fresh off the Boat'. Ahora presenta su primera película, una comedia sobre dos amigos de la infancia que se enamoran de adultos pero cuyas situaciones vitales son drásticamente diferentes.

Estreno el 31 de mayo

Otras películas de estreno

Jurassic World (1/05)

Caperucita Roja (1/05)

Jack Ryan: Operación Sombra (1/05)

Sherlock Holmes (1/05)

Rumores y mentiras (1/05)

Memoir (1/05)

Screwball (1/05)

Weed the People (1/05)

Django desencadenado (1/05)

Seguridad nacional (1/05)

Dos policías rebeldes (1/05)

Dos policías rebeldes II (1/05)

La carta final (1/05)

El trueno azul (1/05)

El color del crimen (1/05)

Un viaje de diez metros (1/05)

Nuestro último verano (3/05)

La cabaña (7/05)

Gatao: Rise of the King (9/05)

E.T., el extraterrestre (9/05)

Una noche fuera de control (10/05)

Gente que viene y bah (11/05)

La visita (15/05)

El castillo de cristal (14/05)

Un sueño para ella (15/05)

Elizabeth (16/05)

Fighting. Puños de asfalto (16/05)

Battleship (16/05)

Sigo como Dios (16/05)

Espartaco (16/05)

Memorias de África (16/05)

La legión del águila (16/05)

Morir para contar (18/05)

La excepción a la regla (18/05)

El secreto de Marrowbone (21/05)

Spider-Man: Homecoming (22/05)

A Tale of Two Kitchens (23/05)

The Man Who Feels No Pain (23/05)

Campamento alienígena (24/05): Cuando una invasión extraterrestre acaba con su campamento de verano, cuatro adolescentes inadaptados se enfrentan a sus miedos y se alían para salvar el mundo. Del director de 'The Babysitter'

Es por tu bien (24/05)

La Perfeccción (24/05): En este retorcido thriller, una prodigiosa violonchelista se reencuentra con sus antiguos mentores, encandilados ahora con una nueva y brillante alumna.

Life Itself (25/05)

After Porn Ends (27/05)

American Assassin (28/05)

Tenías que ser tú (31/05)

Nuevos documentales en Netflix

A la conquista del congreso

La película documental sigue el camino de cuatro mujeres que decidieron presentarse al Congreso en las elecciones de 2018 en Estados Unidos: Alexandria Ocasio-Cortez por Nueva York, Amy Vilela por Nevada, Cori Bush por Missouri, y Paula Jean Swearengin por West Virginia. Ganó el premio del público a mejor documental en el pasado Sundance.

Estreno 1 de mayo

Otros documentales y especiales de comedia

American Experience: The Circus T1 (1/05)

Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca (2/05)

Remastered: La parte del león (8/05): Un periodista que busca al autor de la canción "The Lion Sleeps Tonight" descubre la historia de Solomon Linda y encuentra a su familia en los arrabales de Soweto.

Nacido en Gaza (17/05)

Nacido en Siria (17/05)

La guerra contra las mujeres (17/05)

Wanda Sykes: Not Normal (21/05)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

Patatín y Patatón

Una adorable perrita y su mejor amigo (un ratón) van a la guardería. Allí hacen amigos, viven divertidas aventuras y aprenden a compartir.

Estreno 17 de mayo

Otros estrenos infantiles

Heidi, bienvenida a casa T1 (1/05)

Cupcake y Dino: Arreglos y chapuzas T2 (3/05)

Las aventuras de la calle Harvey T2 (10/05)

Los vigilantes de Malibú: La serie (13/05)

Futuros estrenos