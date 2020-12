Netflix comienza a desplegar el modo "solo audio" en la app para Android para convertir su contenido en una especie de podcast

A finales de octubre XDA, el famoso foro de desarrolladores, descubrió que Netflix estaba preparando un modo "solo audio" para su contenido. Unas líneas de código dejaban ver que la app permitiría apagar el vídeo para dejar solo el audio y parece que esa función ya está empezando a desplegarse en la app para Android, tal y como han descubierto en Android Police.

Aparentemente, se trata de una actualización server-side, es decir, que no basta con tener la app actualizada a la última versión o descargar un APK, sino que depende de que se active por parte del servidor. En la redacción de Xataka, de hecho, no hemos podido acceder a la función. En pocas palabras, tocará esperar hasta que se despliegue oficialmente para todos, pero mientras eso llega, veamos cómo funciona.

Solo audio, con el correspondiente ahorro de datos

La idea es tan sencilla como suena. En la app para Android, dentro del propio reproductor e incluso desde los ajustes, se puede desactivar el vídeo. Así, en lugar de ver la imagen, solo escucharemos el audio de la serie, película o documental sobre una pantalla en negro. Eso permite que se reduzca el consumo de datos móviles, ya que descargar audio no consume ni de lejos lo mismo que descargar vídeo en tiempo real.

Además, gracias a la función bloqueo de pantalla, podemos dejar el móvil en el bolsillo mientras escuchamos el audio con los auriculares y hacemos otra cosa. En móviles con pantallas OLED no debería ser muy distinto a escuchar un podcast normal y corriente, ya que la pantalla se debería apagar por completo.

Esta función puede ser interesante para los que quieran escuchar un documental, serie o película de fondo mientras se quedan dormidos, por ejemplo, pero también puede suponer un pequeño avance en términos de accesibilidad.

Netflix cuenta desde 2015 con un sistema de audio descriptivo que, como su propio nombre indica, describe lo que está sucediendo en la escena. Es una "pista narrativa de lo que sucede en pantalla, incluyendo acciones físicas, expresiones faciales, vestimentas, locaciones y cambios de escenas", tal y como explica la compañía.

Por ejemplo, en el primer capítulo de la primera temporada de 'Peaky Blinders', si activamos el audio descriptivo la locución dice "Un hombre está en un bazar chino, se para y habla con un civil, y un hombre le pregunta a dónde va'". Esta función está pensada para usuarios con discapacidad visual. Con el modo "solo audio", estos usuarios podrán seguir disfrutando del contenido de Netflix sin necesidad de consumir más datos de la cuenta descargando vídeo.

En cualquier caso, no podemos olvidar que por el momento el modo "solo audio" llega en forma de actualización server-side y que no está disponible para todos. Habrá que esperar a que llegue a todos los smartphones, ya sean Android o iOS, aunque ahora dicha llegada no tiene una fecha de despliegue oficial.

Vía | Android Police