Netflix adelanta algunas de sus películas para 2022 con la promesa de un estreno a la semana durante todo el año

Seg´un avanza el año, Netflix va adelantando algunos de sus estrenos para 2022. El nuevo avance viene en forma de vídeo, que no revela ninguna gran sorpresa, pero sí que permite saborear algunos nuevos títulos. Entre otras cosas, nombres propios de primera fila como Ryan Gosling, Chris Evans, Halle Berry, Daniel Craig, Henry Cavill, Eddie Murphy y creadores como Judd Apatow, Guillermo del Toro, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, los hermanos Russo y muchos otros.

La promesa: un estreno al año, lo que garantiza más de medio centenar de películas que, como se puede ver, tienen repartos y factura visual de primer orden. Parece, eso sí, que la promesa de Netflix de dar prioridad a la calidad por encima de la cantidad empieza a relativizarse, y la plataforma, que sigue subiendo precios y dando resultados trimestrales muy ajustados, teme dejar de ser el monstruo titánico del streaming en el que se ha convertido.

Entre esas nuevas películas hay algunos anuncios muy interesantes. Estos son algunos de los más destacados:

En su cuenta de Twitter, Netflix ha posteado breves descripciones de todas las películas que aparecen en el vídeo.

