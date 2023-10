Llega a Netflix un estrepitoso fracaso de taquilla con Will Smith duplicado y efectos especiales tremendamente impactantes

Ang Lee fue, durante una larga temporada, uno de los grandes experimentadores con la imagen en el Hollywood de alto presupuesto de los noventa y primeros dosmiles. Después de éxitos como 'Tigre y dragón' obtuvo el reconocimiento crítico y de taquilla con 'La vida de Pi', y llevó al límite la calidad de imagen con la poco vista 'Billy Lynn' (primer largometraje de la historia con un frame rate de 120 fotogramas por segundo, formato 3D y resolución 4K UHD).

Lee quería dar un paso más con 'Géminis', que acaba de llegar a Netflix (y también puedes ver en SkyShowtime). No solo repitió con el elevadísimo frame rate de 120 fotogramas por segundo (que obviamente no podrás disfrutar en streaming), sino que planteó unos sofisticados efectos digitales que llevaban a Will Smith a enfrentarse a una versión rejuvenecida de sí mismo. El resultado: un estrepitoso fracaso de taquilla con solo 174 millones de dólares recaudados de sus 138 de presupuesto, lo que llevó a Paramount a perder unos 111.

En 'Géminis', un asesino a sueldo del gobierno decide retirarse cuando cumple cincuenta años. Pero antes de eso tendrá que enfrentarse a un clon suyo mucho más joven. Se trata de un punto de partida que estuvo dando tumbos por los despachos de Hollywood desde 1997, con directores como Tony Scott, Curtis Hanson o Joe Carnahan asociados al proyecto, y con actores como Harrison Ford, Mel Gibson o Sean Connery también a bordo.

Parecía una señal del futuro fracaso en taquilla de la película (uno que ha apartado a Lee de las cámaras desde su estreno en 2019), pero 'Géminis' tiene algunos aspectos interesantes que la redimen. Para empezar, sus estupendas secuencias de acción, disparatadas y frenéticas como la persecución a moto en las calles de una ciudad colombiana. Y para seguir, por sus interesantes efectos digitales, que aunque no pueden esquivar del todo el valle inquietante, son efectivos a la hora de presentar un Will Smith que parece recién salido de 'El príncipe de Bel-Air'.

