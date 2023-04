HBO saca el armamento pesado: tendremos reboot de 'Harry Potter' y nueva precuela de 'Juego de Tronos'

Warner tiene en su amplio catálogo de propiedades algunas franquicias extremadamente jugosas. El éxito del videojuego 'Hogwarts Legacy' y las excelentes audiencias de 'La Casa del Dragón' demuestran que aún hay interés en 'Harry Potter' y 'Juego de Tronos'. Tiene todo el sentido del mundo que HBO haya decidido reactivar ambas para librar la batalla del streaming.

Bloomberg cuenta que Warner va a rodar una nueva serie basada en los libros originales para HBO Max. Al parecer las conversaciones están todavía en sus primeras fases, pero es muy posible que el próximo 12 de abril, en el evento en el que Warner Bros. Discovery planea brindar más datos sobre sus futuras series, conozcamos más sobre ella.

Bloomberg añade que cada temporada abarcaría uno de los libros de la serie, un poco al estilo de lo que está haciendo 'The Last of Us' (que por otra parte, ya ha confirmado algún pequeño cambio en esta estructura). Según añade Variety a la información, JK Rowling "mantendría una cierta involucración" en el proyecto, pero sin ser "la creadora principal o la showrunner", así que podemos esperar que la polémica que ha rodeado a 'Hogwarts Legacy' se repita.

Temporada de dragones

También Variety avanza en exclusiva que HBO prepara una nueva precuela de 'Juego de Tronos', que nos llevará aún más atrás en el tiempo de lo que hizo 'La Casa del Dragón', que ya tenía lugar doscientos años antes de lo que se había visto en la serie principal. De momento, hay pocos datos más: ni guionistas ni showrunners asociados al proyecto, pero sí que parece haber intención de rodar una película vinculada de un modo u otro a la serie.

El argumento de la serie también parece estar parcialmente definido: contaría cómo Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, utilizaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos de Poniente, con la excepción de Dorne. Es decir, veremos el origen del Trono de Hierro y de la casa Targaryen, 300 años antes de lo que presenciamos en 'Juego de Tronos'. Warner, sin duda, espera que el impulso del éxito de 'La Casa del Dragón' permita que la franquicia arranque definitivamente después del fracaso de la serie sobre la Larga Noche.

Cabecera: Warner

