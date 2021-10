HBO Max desvela el épico primer trailer de 'House of the Dragon', la esperada nueva serie de 'Juego de Tronos'

La esperada nueva serie de 'Juego de Tronos', 'House of the Dragon,' ha revelado su primer (y escueto trailer), con estreno previsto para 2022. La serie se basará en el libro 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin (que no figura como guionista de la serie), y cuya historia se desarrollará 300 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos'.

La serie se centrará en contar la historia de la Casa Targaryen, el principio de su fin concretamente, y el vídeo confirma lo que ya sabíamos: tendremos dragones en abundancia. Conoceremos la historia de Viserys, que tiene que asumir un difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

Nuevos habitantes de Poniente

Entre el reparto destaca sin duda, de entre los anunciados recientemente, Paddy Considine, a quien hemos podido ver recientemente en la primera temporada de 'El visitante', que encarnará a Viserys. Le acompañarán Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen y Matt Smith dando vida al Príncipe Daemon Targaryen, entre otros.

Los showrunners de esta nueva serie de Juego de Tronos serán Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director de episodios aclamados de la serie clásica, como 'La batalla de los bastardos'. Sapochnik se encargará de firmar la dirección el piloto y otros capítulos. Condal coordinará al equipo de guionistas que escribirán los diez episodios de esta primera temporada de 'House of the Dragon'.