Los estrenos de Netflix en noviembre 2019: 59 series, películas y documentales originales

Está claro que, una vez hemos dejado atrás Halloween y sus películas y series dedicadas a lo más macabro toca encarar la Navidad. Aún queda para eso, diréis, y no os falta razón, pero no hay más que ver los estrenos de noviembre de una plataforma para Netflix para que el aroma navideño impregne la rejilla de programación. Un montón de series y películas con el 'Christmas' en el título, más lo que tiene que venir en diciembre.

Por supuesto, hay otras producciones para compensar el exceso de azúcar, y algunas tan poco dignas de figurar en la letra de un villancico como 'Somos la ola' o 'The end of the f''' world', un par de series que demuestran que "los chicos están bailando el boogie-boogie", que diría Evaristo. Tenemos también estrenos españoles, como 'Hache', o la esperada nueva temporada de 'The Crown'.

También entre las películas hay bastante que destacar. La española 'La leyenda de Klaus', primer largometraje de animación de la plataforma, el esperadísimo desembarco de Scorsese en Netflix, 'El irlandés' o la histórica 'The King', con Thimothée Chalamet, son algunas de las más esperadas. Repasemos qué nos espera en el largo camino hacia las fiestas navideñas.

Catálogo de nuevas series en España

'Somos la ola'

Inspirada en la película alemana de 2008 'La ola', esta serie de seis episodios presenta una alegoría política que resulta hoy tan actual y escalofriante como lo fue en su momento el film que la inspira. Allí, un grupo de adolescentes que formaban parte de un experimento escolar para aprender cómo prenden los movimientos radicales y violentos se dejan llevar por sus instintos. Aquí un recién llegado a un instituto recluta a unos pocos inadaptados para que inicien una revolución en las calles.

Estreno el 1 de noviembre

'Hache'

Una ambientación en la Barcelona de los años sesenta parece ser el punto fuerte de esta serie de Netflix que cuenta el ascenso de una mujer (Adriana Ugarte) en el negocio del narcotráfico, mientras mantiene una turbia relación con un tal Malpica (Javier Rey). Ocho episodios de tensión y suspense al límite que intentará continuar con la racha de éxitos españoles que está encadenando la plataforma.

Estreno el 1 de noviembre

'The End of the F''' World (2ª temporada)'

La primera temporada de esta singular serie sobre el romance entre dos inquietantes adolescentes que se escapan de casa e inician una carrera de sangrientas tropelías destacaba por su peculiar tono, muy frío y a la vez rebosante de humor negro. Estaba basada en un perturbador cómic indie y la gran noticia es que siguen a bordo sus dos brillantes protagonistas, que son los que insuflan vida a esta reflexión desesperanzada sobre la maduración a cuchilladas.

Estreno el 5 de noviembre

'The Crown (3ª temporada)'

Continúa avanzando la serie sobre la monarquía británica 'The Crown', ahondando en la biografía de la reina Isabel II desde finales de los sesenta a finales de los setenta. La multipremiada serie tocará así temas tan peliagudos como la designación de Carlos como Príncipe de Gales, la crisis de la minería, los problemas matrimoniales de Margarita... Olivia Colman es la nueva protagonista, y teniendo en cuenta cómo se las gasta en todas las películas en las que aparece, podemos prever uno de los grandes bombazos del año para la plataforma.

Estreno el 17 de noviembre

Todas las series de Netflix en noviembre

'Atípico' T3 (1/11)

'Hache' (1/11)

'Queer Eye - ¡Estamos en Japón!' (1/11)

'Somos la ola' (1/11)

'Greenleaf' T4 (6/11)

'The End of the F''' World' (5/11)

'Busted' T2 (8/11)

'Huevos verdes con jamón' (8/11)

'Little Things' T3 (9/11)

'The Stranded' (14/11)

'I'm with the Band: Nasty Cherry' (15/11)

'The Crown' T3 (17/11)

'El club' (22/11)

'Dolly Parton: Acordes del corazón' (22/11)

'Secretos por Navidad' (22/11)

'Niquelao! Navidad!' T2 (22/11)

'Narcoworld: Dope Stories' (22/11)

'Singapore Social' (22/11)

'Feliz Navidad y esas cosas' (28/11)

'Sugar Rush Christmas' (29/11)

Especiales de comedia

'Seth Meyers: Lobby Baby' (5/11)

'Patriota no deseado con Jasan Minjaj' (10/11)

'Jeff Garlin: Our Man In Chicago' (12/11)

'Fadily Camara: La Plus Drôle de Tes Copines' (14/11)

'Iliza Shlesinger: Unveiled' (19/11)

'La Zona Rosa' (26/11)

'Mike Birbiglia: The New One' (26/11)

'John Crist: I Ain't Prayin For That' (28/11)

Películas de estreno en Netflix

'The King'

Cuando el padre de Hal muere, el joven heredero es obligado a dejar su vida entre los plebeyos y es coronado Enrique V. Tendrá que aprender a sobrevivir en la dura vida de la corte, entre intrigas y traiciones. Una cuidadísima recreación histórica y un reparto de lujo encabezado por Timothée Chalamet, al que acompañan nombres de primera fila como Joel Edgerton, Sean Harris o Robert Pattinson.

Estreno el 1 de noviembre

'La leyenda de Klaus'

El primer largometraje animado de Netflix tiene talento español detrás, el de Sergio Pablos, pero su curriculum tiene aires internacionales: es uno de los responsables de 'Gru, mi villano favorito'. Con una estética que se distancia de los típicos productos animados de éxito, propone una reformulación del mito de Santa Claus, con la historia de un cartero que tiene que convencer al mítico repartidor de regalos de que se replantee su función.

Estreno el 15 de noviembre

'El irlandés'

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci protagonizan uno de los regresos más esperados de la temporada: el de Martin Scorsese a las historias de épica mafiosa, esta vez con una historia ambientada en la América de después de la II Guerra Mundial. La trama de la película abarca varias décadas y se adentra en uno de los grandes misterios de la historia del país: la desaparición del legendario líder sindical Jimmy Hoffa.

Estreno el 27 de noviembre

Todas las películas que llegan en noviembre

'Drive' (1/11)

'Safari por Navidad' (1/11)

'The King' (1/11)

'El hombre sin gravedad' (1/11)

'Paradise Beach' (8/11)

'Noches blancas: tres historias de amor inolvidables' (8/11)

'House Arrest (15/11)

'La leyenda de Klaus' (15/11)

'La música del terremoto' (15/11)

'El caballero de la Navidad' (21/11)

'El ángel desobediente' (22/11)

'El irlandés' (27/11)

'Navidad, loca Navidad' (28/11)

'Atlantique' (29/11)

'¿Dónde está mi cuerpo?' (29/11)

Nuevos documentales en Netflix

'The Toys That Made Us' (3ª temporada)

Una de las series más entrañables y, a la vez, más sorprendentes del catálogo de Netflix es este repaso a todas las grandes sagas jugueteras que crecieron y triunfaron en los ochenta. En esta tercera temporada es el turno de nada menos que los Power Rangers, Mi Pequeño Pony, los muñecos de lucha libre y las Tortugas Ninja. Vuelven los mazacotes de plástico indestructible.

Estreno el 15 de noviembre

'Fire in Paradise' (1/11)

'Maradona in Mexico' (13/11)

'The Toys That Made Us' T3 (15/11)

'Lorena, la de pies ligeros' (20/11)

'Bikram: Yogi, Guru, Predator' (20/11)

'Broken' (27/11)

'The Movies That Made Us' (29/11)

