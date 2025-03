Esta magistral y explosiva mezcla de drama, acción y thriller, firmada por el director de 'The Raid', ya está en streaming

Gareth Evans es uno de esos creadores poco prolíficos pero a los que conviene seguir la pista muy, muy de cerca. Llamó la atención de los aficionados al cine de acción menos acomplejados con las dos increíbles entregas de 'The Raid', aquellas epopeyas de brutalidad tailandesa que revolucionaron el cine de artes marciales. Tras un interesante desembarco en Netflix con la inclasificable 'El apóstol', centró sus esfuerzos en facturar , 'Gangs of London', un thriller de gángsters británico que no da respiro al espectador.

La serie estrenará su tercera temporada el próximo 14 de abril en SkyShowtime, así que es el momento de recuperar sus vibrantes dos primeras tanto en la propia SkyShowtime (que de momento solo tiene disponible el primer año, aunque es de suponer que no tardará en en llegar el segundo) como en Movistar Plus+, que sí tiene las dos temporadas iniciales. Una explosión de violencia absoluta, retratos sin compasión, drama entre personajes al límite y una visualización de la acción completamente revolucionaria.

La serie arranca con la muerte de un importante mafioso londinense que ha regido en el submundo de la ciudad durante dos décadas. Su hijo toma el trono, lo que desencadena una oleada de violencia, con repercusiones incluso internacionales. En este contexto, un policía encubierto comienza a ganarse la confianza de la organización, mientras la pregunta de quién ha matado al rey del crimen organizado flota en el ambiente.

Un punto de partida que ya hemos disfrutado en muchas otras ocasiones, pero expuesto de una forma más vibrante que nunca: la intensidad de la acción (a veces con virguerías técnicas insólitas en una serie de presupuesto medio como esta), lo apabullante de las interpretaciones y las escasas concesiones que se hacen a los tópicos del género dan como fruto un thriller de primera. Ahora tienes la oportunidad de descubrir por qué todo el mundo habla maravillas de 'Gangs of London'.

