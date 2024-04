Esta estilizadísimo nuevo thriller de Netflix adapta con nota una de las mejores novelas de suspense del siglo XX

Para muchos lectores, se trata de la mejor novela de una absoluta maestra del suspense como es Patricia Highsmith, autora también de 'Extraños en un tren' o infinidad de cuentos donde demostró un talento especialísimo para lo macabro y lo jocosamente misántropo. O de la saga completa de Ripley, claro, que se prolongó por cinco excelentes novelas. La más popular (y más adaptada) es la primera, 'El talento de Mr. Ripley', que ahora llega en una nueva versión, 'Ripley', cocinada a fuego lento en Netflix.

A fuego lento porque esta serie de Steven Zaillian (creador de la magnífica 'The Night Of') se toma su tiempo, en esta época en la que todas las series tienen que tener un irritante mínimo de giros y sorpresas por episodio para que el espectador no se adormezca, para contarnos la historia de Ripley. Y tiene sentido, porque la de Ripley es la historia de un enigma, un hombre anodino pero en el que residen los impulsos más perversos, que se introduce en la vida de quienes le rodean como una gota de sangre que cae en un vaso de agua cristalina. Extendiéndose poco a poco, de forma casi imperceptible, hasta contaminarlo todo.

'Ripley' se centra en las andanzas de Tom Ripley, un estafador de poca monta que es contratado por el rico padre de un frívolo joven para que viaje hasta Italia para encontrarlo y lo devuelva a sus obligaciones como heredero. Haciéndose pasar por un viejo amigo, Ripley descubrirá que envidia a la vez que ansía y necesita ser parte de esa vida de lujo y despreocupación.

A la serie le sientan estupendamente los dos elementos que la caracterizan y distinguen de anteriores adaptaciones. Por una parte, la preocupación por la estética (empezando por ese blanco y negro que es más que un guiño a los tiempos del noir), con una narración rebosante de planos detalle que le dan una textura casi literaria a la serie. Por otra, el ritmo lentísimo, que hace que un magnífico Andrew Scott se pueda recrear en su composición de Ripley, llena de aristas, detalles y contradicciónes, más profunda que en cualquier adaptación previa.

Cabecera | Netflix

En Xataka | Qué estamos leyendo (abril de 2024): el coste de la tecnología, cómo entender Rusia y alguna perturbación sexual