Las descargas en Disney+ serán ilimitadas, sin vigencia y las podremos conservar aunque algunos títulos dejen de estar disponibles

El 12 de noviembre se estrena Disney+, al menos en Estados Unidos, Canadá y Holanda, y la compañía está preparando un lanzamiento con el que buscan hacer ruido y ganar una buena base de usuarios durante los primeros meses. Para esto han preparado un atractivo precio de 6,99 dólares al mes, bundles que incluyen Hulu y ESPN+ por el precio de 12,99 dólares al mes, y hasta agresivas promociones como el pago de dos años por adelantado para tener un tercer año gratis.

Pero esto es apenas el inicio, ya que Bob Iger, CEO de Disney, hoy soltó nueva información acerca de su próxima plataforma de streaming que seguro será un golpe para la competencia. Disney+ tendrá descargas, pero éstas no caducarán y permanecerán en nuestro dispositivo hasta que decidamos borrarlas, incluso si el título que descargamos deja de estar en el servicio más adelante.

La única condición: mantener la suscripción

Hoy durante el New Establishment Summit de Vanity Fair, Bob Iger ofreció una conferencia que sirvió para aclarar algunos puntos acerca de las funciones que tendrá Disney+. Sin duda lo más atractivo fue la parte de la descargas, ya que Disney estará ofreciendo la posibilidad de descargar todo lo que se nos ocurra sin ningún tipo de restricción. Claro, siempre y cuando seamos suscriptores del servicio y no lo dejemos.

Iger explicó que las descargas en Disney+ serán ilimitadas y no tendrán vigencia, lo que significa que podremos llenar nuestros dispositivos o discos duros del contenido de la plataforma y éste no se eliminará a menos que cancelemos la suscripción. Pero lo más atractivo es que si alguna película o serie que hayamos descargado deja Disney+ por alguna razón, éste no desaparece de nuestras descargas y podremos seguirlo viendo sin conexión las veces que queramos.

"Si eres suscriptor, puedes descargar y guardar todo en un dispositivo, y permanecerá en el dispositivo mientras mantengas la suscripción." "Si quieres descargar 10 películas clásicas de Disney que no estaban disponibles puedes hacerlo, básicamente puedes llenar todo tu disco duro en uno de tus dispositivos, y tú o tu hijo podrán verlas dondequiera que estén."

Este movimiento es sin duda parte de la estrategia que ha mantenido la compañía no sólo para ganar usuarios, sino también para hacer que se queden y no cancelen. Aunque por el momento no se especificó si las descargas desaparecerán de inmediato tras la cancelación, o si habrá un periodo de gracia. Lo que es un hecho es que se trata de una opción sumamente atractiva que ningún otro servicio ofrece hoy día.

Bob Iger: "En realidad no nos preocupa la competencia en términos de precios"

Por otro lado, durante una entrevista a CNBC, Bob Iger aprovechó para hablar un poco de su competencia, sobre todo en el caso de Apple TV+ que llegará con un precio de 4,99 dólares, es decir, por debajo de Disney+. Ante esto, el CEO de Disney declaró:

"En realidad no nos preocupa la competencia en términos de precios porque tenemos un producto único. Somos muy, muy diferentes a cualquier otro servicio que existe. Así que mientras vemos a los otros como competencia, no estamos obsesionados con el lado competitivo de las cosas."

Bob Iger, Darth Vader y George Lucas.

Iger se muestra confiado, y es que están apostando por ese gran catálogo de lanzamiento que incluye más de 600 títulos, entre clásicos y nuevos, más lo que se vaya sumando. Además de contar con algunas de las franquicias más populares del mundo como Marvel, Pixar, Star Wars y todo el contenido de Fox.

Es un hecho que a día de hoy no se puede comparar Disney+ con Apple TV+, ya que mientras una está aprovechando su herencia y famosas franquicias, la otra está apenas construyendo su catálogo. Así que tendremos que esperar unos años antes de poder hacer una comparativa, no sólo entre estas dos, entre todas las plataformas que están por salir al mercado.

Por último, cabe señalar que hoy la operadora Verizon anunció que ofrecerá a sus clientes un año gratis de Disney+ en Estados Unidos. Bob Iger aclaró que ésta no es una promoción de ellos, y las suscripciones se negociaron al por mayor con Verizon, quien se encargará de pagar por el servicio a Disney.

Foto | littlelostrobot