Cómo vencer a un negacionista del Holocausto en los tribunales, en un apasionante drama de suspense que llega a HBO Max

Deborah Lipstadt es una historiadora experta en judaísmo que levantó una gran polvareda cuando publicó 'La negación del Holocausto', un libro en el que hablaba de este fenómeno y acusaba de negacionismo a populares historiadores como David Irving, que sostenía la tesis de que Hitler no llegó a saber que el exterminio de los judíos estaba teniendo lugar. La reacción de Irving fue demandarla por libelo, y Lipstadt se propuso defenderse en los tribunales sin contar con el testimonio de un solo superviviente.

Eso es lo que contó Lipstadt en su libro 'History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier', y es lo que adapta la espléndida 'Negación', que puedes ver en HBO Max, Movistar Plus+ y Filmin. La, sobre el papel, paradójica situación, se encontraba con la necesidad de demostrar ante un tribunal una serie de situaciones muy complejas en relación a cómo vemos la historia hoy.

Todo ello, y aunque en términos legales la situación era tremendamente compleja, está perfectamente explicado en 'Negación', que hace asequibles laberintos legales muy complejos, y pone sobre la mesa temas tan fascinantes como que no es lo mismo saber que algo sucedió como demostrarlo, o si la libertad de expresión ampara realmente cualquier tipo de expresión. Y redondea la trama con elementos de cine de juicios y cierto estilo de película de suspense que lima las aristas de una trama que en otras manos menos capaces habría sido menos asequible.

El mérito, aparte del siempre efectivo Mick Jones a la dirección, es de David Hare, guionista experto en adaptaciones literarias complicadas, como 'Herida', 'The Reader' o 'Las horas'. Por estas dos últimas fue nominado a sendos Oscar al mejor guión. El equipo creativo se completa con un excelente reparto, en el que destacan dos veteranos como Rachel Weisz en el papel de Lipstadt y Timothy Spall en el de Irving.