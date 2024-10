Antes era la habitación más importante, ahora está desapareciendo de las casas. Y Netflix tiene parte de la culpa

"En la mayoría de los casos, los pisos están construidos para Netflix and chill" dice el experto en planificación de viviendas Bobby Fijan a The Atlantic, haciendo referencia al popular slogan que durante unos años empleó la plataforma. Consecuencia: dice Fijan en este artículo sobre la reducción progresiva del tamaño de los apartamentos, que los comedores, antes estancia nuclear de cualquier hogar, están desapareciendo porque "estamos reorganizando nuestro limitado espacio para dormitorios". Planteado así podría decirse que no solo Netflix tiene la culpa de esto, sino también, en buena parte, la crisis de espacio habitacional.

Ya que las revistas de tendencias intentan vendernos espacios infrahumanos para que habitemos en ellos, no está de más preguntarse cuáles son las estancias más prescindibles de la casa. Por lo que pueda pasar. The Atlantic señala que el comedor está a menudo sin uso en los apartamentos que aún lo tienen, en espera de la próxima cena familiar. Porque las costumbres nos han llevado a comer en la cocina o, aún más allá, a integrar la cocina en las salas donde hacemos la vida cotidiana.

Cada vez comemos más en sillones y en pequeñas mesas de apoyo, y de eso sí que tiene la culpa Netflix: en muchos casos somos incapaces de comer sin una pantalla por delante, y por eso los sofás cada vez son más cómodos y nos sirven tanto para soportar maratones de episodios de nuestra serie favorita como para comer en una mesa supletoria. A menudo, además, al mismo tiempo.

Por el camino, nos hemos cargado una costumbre centenaria: la sobremesa. En la mayoría de las familias jóvenes, la comida es algo que hacemos mientras vemos una serie o una película, y reservamos la charla durante la cena para las visitas a familiares de generaciones anteriores. Cambios de costumbres, inevitables cambios en las arquitecturas de las casas.

