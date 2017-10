Vodafone Pass entra en vídeo y evidencia todavía más que erosiona la neutralidad de la red

Vodafone España acaba de presentar dos nuevas tarifas de Vodafone Pass, así como la ampliación de sus dos anteriores. Por una parte tenemos 'Maps Pass', con la que los usuarios podrán navegar de forma ilimitada en determinadas aplicaciones de mapas. Y por otro lado, también han anunciado un 'Video Pass' para consumir poder ver los vídeos de algunas aplicaciones sin límites.

También se han ampliado sus tarifas de música y rede sociales añadiendo nuevas aplicaciones compatibles. En 'Music Pass' ahora también podrás utilizar 'Tidal' sin que esto afecte a tus datos, mientras que en 'Social Pass' ahora se han añadido otras redes sociales como Grinder, Badoo, Meetic, Adoptauntio, Periscope.

Las 'Vodafone Pass' son tarifas especiales en las que, a cambio de un pago mensual, puedes consumir todo el contenido que quieras de determinadas aplicaciones sin gastar datos de tu tarifa principal. Por ejemplo, si tienes una tarifa de 1 GB y consumes 200 MB en YouTube, en el caso de tener contratada la 'Video Pass' seguirás teniendo 1 GB libre después de consumir los vídeos.

En cuanto a los precios, por una parte 'Maps Pass' costará 3 euros al mes. Por la otra, la nueva 'Video Pass' tendrá dos precios diferentes. La tarifa simple tendrá coste de 8 euros al mes, mientras que si quieres poder ver los vídeos de estas aplicaciones en FullHD a 1080p tendrás que pagar 17 euros al mes. Además, el precio 'Music Pass' baja de 5 a 3 euros al mes.

Aún siembra dudas sobre la neutralidad de la red

Sin embargo, estas tarifas siguen despertando muchas dudas alrededor de la manera en la que tratan la neutralidad de la red, puesto que sólo afectan a determinadas aplicaciones. Por ejemplo, en la 'Video Pass' tenemos grandes nombres como HBO o Netflix, pero no incluyen otros servicios de renombre como Filmin o Amazon Prime Video.

En cualquier caso se supone que los Pass no tienen una lista cerrada de aplicaciones, y que cualquiera puede pedir que se incorpore gratuitamente su aplicación a través de un formulario online. Esto no repercute en las dudas respecto a la neutralidad, pero por lo menos de cara a los usuarios puede significar que si no está su aplicación favorita en la listta pueda incorporarse en los próximos meses.

