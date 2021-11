Twitter prohíbe publicar imágenes de personas sin consentimiento: la primera medida del nuevo CEO deja clara su intención de ampliar lo que puede ser borrado

Solo ha pasado un día desde que Parag Agrawal ha tomado el cargo como nuevo CEO de Twitter y ya tenemos la primera gran medida para controlar lo que se publica en esa red social.

Twitter ha anunciado una actualización para su política de privacidad donde prohíbe publicar imágenes o fotos de personas sin su consentimiento. Según explica la compañía, la publicación de estas imágenes puede dañar la privacidad de los usuarios y potencialmente suponerles un problema, especialmente en "mujeres, activistas, disidentes y miembros de minorías".

Con esta nueva medida, si una persona informa y denuncia que una imagen incumple su normativa, Twitter eliminará la imagen y tomará las medidas necesarias entre las opciones ya incluidas, desde reducir la visibilidad de las respuestas hasta llegar a suspender la cuenta de quien haya publicado la imagen sin consentimiento.

En el comunicado de Twitter se incluyen algunas excepciones. Esta medida no cubrirá a las figuras públicas, entendiéndose que esas imágenes se comportan como parte del debate público. De manera paralela, si hay un interés periodístico también se permitirá la publicación de estas imágenes. Para valorarlo, Twitter considerará factores como si esas imágenes también están disponibles en otros lugares como la televisión o los distintos periódicos.

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵