Telegram desaparece de la App Store de iOS por mostrar "contenido inapropiado" a los usuarios

Las aplicaciones de mensajería Telegram y la nueva Telegram X han dejado de estar disponibles en la App Store de Apple. Puedes seguir utilizándola en tu iPhone, pero ya no puedes encontrarla para descargártela. Todavía no está del todo claro qué ha pasado exactamente, pero todo parece indicar que tiene que ver con una violación de los términos de uso de Apple.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, primero dijo que se trataba de un error menor y que pronto volverían a estar en la tienda de apps. Pero después ha eliminado ese tuit, y ha publicado otro explicando que ha sido debido a que Apple ha detectado "contenido inapropiado" compartido en la aplicación.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.