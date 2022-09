Se acabó la apuesta: Twitch prohíbe los streamings de "tragaperras o ruleta" de páginas sin licencia

Rara es la semana que no hay alguna polémica más o menos importante en el mundo de Twitch. En esta ocasión, esta ha sido provocada por el gambling (las apuestas) y por un streamer, Sliker, que ha sido acusado de estafar alrededor de 300.000 dólares a sus seguidores para gastarlo en webs de apuestas. Ahora Twitch ha tomado cartas en el asunto y, de forma un tanto peculiar, ha prohibido los streamings de "tragaperras, ruleta o juegos de dados" de páginas web sin licencia en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones que proporcionen suficiente protección al consumidor.

Un problema que viene de largo. En los últimos meses, el contenido relacionado con las apuestas, los slots y demás juegos de azar se ha disparado y provocado las críticas de algunos miembros reconocidos de la comunidad. El gambling siempre ha estado en el ojo del huracán, pero este fin de semana ha llegado la gota que colma el vaso.

Sliker. Es un popular streamer de Twitch. Su perfil acumula medio millón de seguidores y hace un par de días fue acusado de estafar a sus espectadores unos 300.000 dólares para gastarlos en apuestas de 'CS:GO'. Según detallan en MGG, el streamer decía a sus suscriptores y seguidores por Discord que necesitaba un "respaldo económico para pagar diferentes créditos, ya que supuestamente tenía bloqueada su tarjeta de crédito y no podía pagarlo". Posteriormente, el streamer acabó pidiendo perdón y confesando sus actos.

Hay dinero. Detrás de los streamings de apuestas hay, además de un potencial problema de adicción al juego, campañas de publicidad: las páginas de apuestas pagan a los streamers para emitir sus juegos en la plataforma. Algunos, como Tyler Faraz "Trainwreck" Niknam, afirman haber ganado hasta un millón de dólares al mes gracias a este tipo de campañas y han ganado ingentes cantidades de dinero en estas web, en directo. Este tipo de contenido, teniendo en cuenta la audiencia de Twitch, supone un peligro potencial.

Los streamers se plantan y actúan. Ante esta situación y la falta de actuación por parte de Twitch, personalidades como Pokimane, Mizkif y Devin Nash se propusieron organizar un boicot en Twitch durante la semana de Navidad (una de las semanas clave de cualquier servicio que viva de la publicidad) a modo de protesta. Otros streamers, Ludwig y xQc (que, casualmente, también ha hecho contenido de apuestas), se ofrecieron a devolver el dinero estafado por Sliker a los usuarios, alegando también que era hora de Twitch hiciese algo.

I’m working with @xQc to pay everyone back who got scammed by sliker



It’s time @Twitch does something about gambling streams