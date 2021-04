'Hey Spotify', el asistente de voz propio de Spotify funciona sólo dentro de su app y permite controlar la música mediante voz

Si actualmente queremos controlar la reproducción de música en Spotify mediante la voz podemos hacerlo con Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana... con prácticamente todos los grandes asistentes de voz. Pero si eso no es suficiente, Spotify tiene una alternativa más, su propio asistente de voz.

El servicio de streaming de música está probando su propio asistente de voz. Uno que tiene una limitación importante frente a otros: sólo funciona dentro de la app de Spotify y con la app abierta en todo momento. A cambio, podremos controlar la reproducción de música con comando de voz y pedirle que reproduzca canciones, artistas o playlists determinadas.

De momento se trata de una función en pruebas que poco a poco se está desplegando por la app de Spotify para usuarios de iOS y de Android. No hay forma alguna de forzar que aparezca, ya que se trata de una prueba interna de Spotify y no está del todo claro cuándo se implementará para todos. No obstante, quizás aparezca para algunos usuarios en los permisos de la aplicación para acceder al micrófono.

Allanando el camino para un hardware propio

No debería ser una gran sorpresa que Spotify busque desarrollar su propio asistente de voz, de hecho, ya se supo algunos detalles sobre él desde marzo del año pasado. Sin embargo, ¿por qué un asistente de voz existiendo ya tantos? Si bien puede que no parezca tener tanta utilidad en un móvil, sí que la tiene para otros propósitos.

Tal y como se ha filtrado (y hay detalles oficiales), Spotify está preparando su propio dispositivo de hardware. No se tratará de un móvil, sino más bien un reproductor de música para el coche. Un reproductor que, evidentemente, se integrará con Spotify para ofrecer música en el vehículo.

Es aquí donde cobraría sentido ver un asistente de voz de Spotify. El vehículo y mientras se conduce es uno de los entornos donde más importancia tiene controlar dispositivos por voz para evitar distracciones. En principio este dispositivo de Spotify vendría con 'Hey Spotify'.

El asistente de voz en la app móvil se puede convertir así en una forma de allanar el camino para la llegada de productos de hardware que se controlen principalmente por el asistente. Primero el reproductor para vehículos, quién sabe si en el futuro también otros productos como unos auriculares.

Vía | Mashable