Google quiso comprar YouTube en 2005 por 15 millones de dólares: acabó pagando 1.650 millones de dólares por ella

En noviembre de 2005 YouTube tenía apenas 9 meses de vida. No la conocía demasiada gente, pero quien sí la tenía en el punto de mira eran los ejecutivos de Google y Yahoo, que comenzaban a plantearse adquirirla.

Al final fue Google la que se llevó el pato al agua: acabaría comprándola en octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares, una cifra absolutamente astronómica para la época. Lo curioso es que un año antes hablaban de ofrecer 15 millones de dólares por ella.

Era casi la prehistoria de internet y las plataformas de vídeo no tenían la capacidad ni el empuje actuales. YouTube era entonces un lugar en el que se "pirateaban" clips de vídeo de programas tan populares como Saturday Night Live.

The date was '05 and the question was "should we buy YouTube for $15M?"



The answer at the time—many variations of which to be heard in planning meetings around the world ever since—was "no, we have their features mocked up and we're just short 1 engineer to kick their butt" pic.twitter.com/hLDUaFwtQr