Ebay dejará de usar PayPal como método principal de pagos: qué significa y qué consecuencias puede tener

PayPal y Ebay van camino del divorcio después de 15 años de relación. Ha sido Ebay quien esta madrugada ha anunciado su intención de abandonar PayPal como método principal de pago cuando el acuerdo de entre ambas empresas termine a mediados del 2020. La empresa de eCommerce ha anunciado que un acuerdo con la empresa de pagos Adyen, afincada en Ámsterdam, para tomar el relevo e implementar un nuevo método nativo de pagos.

Cuando ese momento llegue, PayPal será relegada a opción secundaria de pago, por lo que podrás seguir utilizándola. Teniendo en cuenta que ambas empresas llevan años yendo de la mano estamos ante un cambio de rumbo importante, y para intentar que no haya confusiones vamos a explicarte de dónde viene esta decisión, qué significa, y qué consecuencias puede tener para los usuarios.

Qué va a cambiar exactamente

Actualmente, cuando haces una compra en Ebay, a la hora de pagarla tienes que recurrir a PayPal. Vamos, que Ebay no procesa los pagos, sino que delega e PayPal para que lo haga. Cuando se lleve a cabo el cambio anunciado, dejarás de tener que "salir" de Ebay para pagar, ya que implementará una forma nativa de pago.

La encargada de diseñar este nuevo método de pago será Adyen. No se trata de una empresa de pagos como PayPal, ya que en vez de utilizar un sistema propio de procesamientos se dedica a implementar pagos nativos en las plataformas de sus clientes, entre los que nos encontramos grandes empresas como Netflix, UBER o Spotify. Trabaja con más de 150 monedas y más de 200 métodos de pagos.

Por lo tanto, aunque Ebay todavía no ha explicado los detalles de su próximo sistema de pago, es de esperar que sea parecido a lo que podemos ver en otros clientes de Adyen. No hará falta tener una cuenta en otro sitio, puesto que habrá nuevas formas de pago como el pago con tarjeta de crédito y débito.

Una vez efectuado el cambio, PayPal podrá seguir utilizándose como método secundario de pago. Esto quiere decir que tendrá menos visibilidad en el proceso de pago, pero podrás elegirlo como opción para hacerlo exactamente como lo has estado haciendo hasta ahora.

El "timing" será el siguiente. Ebay comenzará la intermediación de pagos en su plataforma Marketplace a pequeña escala en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del 2018, y poco a poco irá ampliándolo a partir del 2019. Para el 2021, Ebay espera haber transicionado ya a la mayoría de sus clientes a la nueva experiencia de pago, para lo cual les pedirá rellenar una serie de datos de pago para la transición.

Ebay y PayPal: la historia de un divorcio

PayPal fue fundada inicialmente con el nombre Confinity por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek y Ken Howery en 1998, antes de la explosión de la burbuja puntcom en Estados Unidos. Confinity se fusionó con X.com, una empresa de banca online fundada por Elon Musk, y de la fusión de ambas empresas en 2001 nació PayPal.

En 2002, Paypal ya se había convertido en el método mayoritario de pago del marketplace de compraventa Ebay. A principios de ese año decidió salir a bolsa, aunque en julio todo cambiaba cuando Ebay tomaba la decisión de adquirir la compañía por 1.500 millones de dólares.

Con el paso del tiempo, PayPal pasó de ser una compañía complementaria a convertirse en el gran acelerador de Ebay, consiguiendo un mejores resultados económicos que los de su matriz. Es aquí donde entra en juego el 'tiburón activista' Carl Icahn, un inversor con el 2,15% de las acciones de eBay que empezó a liderar a un grupo de inversores que le exigía a la empresa una escisión del negocio de pagos, Paypal, del resto del negocio.

Y así fue. En septiembre del 2014 Ebay anunciaba que se separaba de PayPal, y la salida a bolsa de la empresa de pagos online como una compañía diferente. Con ello, pretendían darle a PayPal una mayor independencia y la capacidad de especializarse en su gestión de cara a competir con una creciente competencia con el boom de los pagos móviles.

Por lo tanto, el anuncio de hoy no deja de ser el penúltimo capítulo del divorcio entre dos empresas que cada vez están más separadas. El próximo tendrá lugar en julio 2023, puesto que en esa fecha expirará el acuerdo entre ambas empresas para que PayPal siga siendo una opción secundaria de pago. Será entonces cuando veamos si renuevan el acuerdo o Ebay prescinde totalmente de PayPal en su plataforma de compraventa online.

Qué gana Ebay con todo esto

Con este movimiento a largo plazo, Ebay aspira ir poco a poco recuperando el control de los pagos en tienda online sin tener que recurrir a terceros. Es de esperar que lo haga con una mecánica similar a la que vemos en otros clientes de Adyen, con un proceso totalmente integrado en la plataforma y con el que no hará falta salir de la web para completar el pago.

Scott Cutler, vicepresidente senior de las Américas en Ebay, ha declarado en una entrevista que este movimiento ha sido impulsado por la posición de Ebay como líder del comercio electrónico. Esto le ha dado a la empresa, según dice, la oportunidad de poner el foco sobre la experiencia de uso en los pagos de sus clientes.

"Al analizar la evolución futura de la experiencia del comercio electrónico, queríamos la oportunidad de ofrecer una experiencia más fluida y sin fisuras a los clientes ... abierta, fluida y flexible, esa será la experiencia para nuestros compradores".

Es evidente que detrás de todo este movimiento está el interés de Ebay por poder controlar más de cerca los datos de los pagos que se realizan en su plataforma, y ser ellos los que dictan las condiciones a las que estos se ven sometidos. Sin embargo, como suele pasar siempre en estos casos, desde la empresa lo venden como un movimiento con el que sólo piensan en sus usuarios.

Qué ganan los vendedores

En su anuncio, Ebay ha puesto el foco sobre los beneficios que este cambio le acarrearán a los vendedores que utilicen su portal. Por ejemplo, han asegurado que tendrán menores costes por el procesado de los pagos, con una estructura de precios sinplificada y más predecible. Es normal que esto sea así al principio para atraerlos al nuevo pago, pero está por ver qué pasa a largo plazo.

La empresa de eCommerce también ha anunciado que está trabajando en una solución para proporcionarles información detallada sobre su negocio en una especie de nueva página centralizada de información. En ella, los vendedores podrán rastrear y administrar fácilmente todas sus transacciones e interacciones con sus clientes en Ebay.

La empresa también le promete más conversiones a los vendedores. Ebay pretende ofrecer más opciones de pago y ampliar estas opciones a más zonas geográficas, por lo que esperan que con este movimiento los vendedores puedan llegar a más compradores y que esto se traduzca en más ventas.

¿Y qué hay de los compradores?

En cuanto a los compradores, estos no van a notar cambios de forma inmediata, ya que los planes de Ebay pasan por ir implementando poco a poco su nuevo sistema de pagos. Por lo tanto, hasta ya entrado el 2019 es poco probable que empecemos a ver el nuevo método de pago de la empresa, por lo que hasta entonces podremos seguir comprando como hasta ahora.

Eso sí, una vez implementado el sistema que va a diseñar Adyen, Ebay nos promete ofrecernos mayores opciones a la hora de pagar. Esta promesa de momento es un poco ambigua, sobre todo porque todavía no sabemos cómo va a ser exactamente el nuevo proceso, pero podemos esperar la aceptación de más tarjetas o tipos de moneda.

Lo que sí sabemos es que todo estará integrado en el propio Ebay. Esto quiere decir que, cuando vayamos a realizar el pago, ya no se nos abrirá una ventana nueva para procesarlo a través de PayPal a no ser que elijamos esta opción de forma deliberada. Esto debería aumentar la comodidad a la hora de hacer nuestras compras.

Pero todavía queda una gran incógnita, y es la de las condiciones y garantías que ofrecerá el nuevo método. PayPal cuenta con un completo sistema antifraudes, así como otras garantías importantes como un sistema de reclamaciones por productos defectuosos, protección contra transacciones no autorizadas o devoluciones gratuitas. Todavía no sabemos cómo funcionará el nuevo método de Ebay, o sea que no hay manera de saber si perderemos alguna de estas garantías.

