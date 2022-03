Ya hay casi tantos mensajes de voz en WhatsApp como personas en el mundo: 7.000 millones al día

La gente sigue escribiendo mucho en su móvil, pero cada vez habla más. No por teléfono, cuidado: lo que está convirtiéndose en la norma es mandar mensajes de voz. Lo confirman los últimos datos de WhatsApp, que está apostando fuerte por esta característica y acaba de renovar su aplicación móvil para impulsar este tipo de escenario. ¿La idea? Grabar más mensajes, y escribir (un poco) menos.

7.000 millones de mensajes de voz al día. La cifra es difícil de entender, pero ahí está. Los responsables de WhatsApp confirmaron que sus 2.000 millones de usuarios se envían esa gigantesca cantidad de mensajes de voz cada día a través de la aplicación, algo que deja claro lo mucho que usamos esta característica.

Ojo, porque eso sigue siendo una fracción de lo mucho, muchísimo, que usamos los mensajes de texto. Se mandaban 100.000 millones al día en WhatsApp hace más dos años. Ahora probablemente sean más.

Amados y odiados a partes iguales. Los mensajes de voz tienen ventajas claras: transmiten mejor las emociones y ahorran tiempo a quien los graba. En cierto modo "dan el poder" a quien los graba. También plantean desventajas, porque quien los envía puede "enrollarse" y hacer perder tiempo al receptor. Además, no se puede buscar algo que dijimos en un mensaje de voz.

Time to have two glasses of wine and send 12 minute voice notes