You-Ride Everest de Youin, a examen: las preguntas que nos habéis enviado (y sus respuestas) sobre esta bicicleta eléctrica

Hace unas semanas, os pedíamos que nos enviarais cualquier duda que tuvierais sobre la You-Ride Everest de Youin, una bicicleta eléctrica de estilo Mountain Bike. Y después de haber estado recibiendo todas vuestras preguntas, hoy os traemos el vídeo en el que os ofrecemos las respuestas a esas dudas que nos habéis hecho llegar.

Q&A sobre la You-Ride Everest, en vídeo

La primera pregunta es evidente ante una bicicleta como esta, y es si se puede utilizar sin pedalear. La respuesta es que no, no puedes utilizarla sin pedalear. Tiene un sistema de asistencia al pedaleo que te ayuda a que no tengas que hacer tanta fuerza, pero sigues necesitando pedalear. Este sistema de asistencia tiene cinco niveles diferentes.

También nos preguntáis por la velocidad que se puede conseguir con la bicicleta. Esto depende un poco de ti. El motor te ayuda a alcanzar 25 km/h con el pedaleo asistido, pero a partir de esa velocidad la fuerza que se te entrega disminuye, y ya todo depende de tus piernas. Y es que si se superase esa velocidad con el motor o si pedalease por ti, se consideraría un ciclomotor y no una bicicleta.

En el vídeo también respondemos a muchas otras preguntas, como su comportamiento a la hora de bajar cuestas, la potencia del motor, o la autonomía que tiene el pedaleo asistente. También respondemos sobre el peso que aguanta la bici, o si hay diferentes modelos o tallas de la bicicleta. Pero lo mejor es que veas el vídeo para enterarte de todo.