Yo no daría el salto al Samsung Galaxy S25 Ultra. Al menos no con esta oferta en el S24 Ultra

Sí, el Samsung Galaxy S25 Ultra es uno de los móviles a los que no hay que perderle la pista en este 2025. Pero no podemos olvidarnos de la anterior generación que desde hace unas semanas ha ido bajando de precio, convirtiéndose en mejores opciones de compra sobre todo si no nos importa estar a la última. Hoy por hoy, la mejor oferta es la del Samsung Galaxy S24 Ultra, ya que ha bajado hasta los 999 euros en su versión de 512 GB. Lo puedes encontrar a este precio en Amazon.

Uno de los mejores móviles en su actual rango de precio

Pese a que dentro de muy poco podremos tener en nuestras manos una nueva generación, el Samsung Galaxy S24 Ultra seguirá siendo uno de los mejores móviles (y más recomendables) dentro del catálogo de la marca. Hablamos del móvil actual más completo de Samsung que destaca en bastantes apartados.

En primer lugar, su pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas es espectacular como poco. El panel ofrece una resolución Quad HD+ y una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, y en cuanto a la experiencia de uso, en el análisis de Xataka quedamos encantadísimos con todo lo que ofrece la pantalla.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, que si bien es cierto que no es el más potente del mercado sí que ofrece un buen rendimiento y una muy buena eficiencia. Porque hablando de eficiencia, el Galaxy S24 Ultra viene con una batería de 4.000 mAh: ofrece una buena autonomía y soporta tanto carga inalámbrica como carga reversible.

Por otro lado, el Samsung Galaxy S24 Ultra viene con una cámara frontal de 12 MP (f/2.2), y por la parte trasera nos encontramos con un módulo que se compone de un sensor principal de 200 MP (f/1.7, OIS), un sensor gran angular de 12 MP (f/2.2), un sensor telefoto de 10 MP (f/2.4, OIS, zoom x3) y un sensor teleobjetivo de 50 MP (f/3.4, OIS, zoom x5).

Además, aunque de base no cuenta con la última versión de Android, se puede actualizar. Incluso lo hará durante bastantes años: siete desde su lanzamiento, seis teniendo en cuenta que el móvil se lanzó el año pasado. Por ello, hablamos de un móvil que podemos tener completamente actualizado durante muchos años.

