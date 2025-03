Los Xiaomi 14T Pro y Google Pixel 9 bajan de precio, el Mac mini M4 vuelve de oferta y más. Cazando Gangas

Volvemos un día más en el Cazando Gangas de Xataka con varios descuentos, y un buen descubrimiento, de lo más interesantes. Si tienes pensado comprar un móvil, mucho ojo porque hay donde elegir. En este artículo hemos reunido las cinco mejores ofertas de toda la semana en móviles, ordenadores, videojuegos y más.

Xiaomi 14 T Pro

Tras unos cuantos meses desde que se lanzó la actual generación de Xiaomi 14T, ya podemos encontrar ambos móviles a muy buen precio. El Xiaomi 14T Pro de 256 GB se encuentra en la tienda oficial por 549,99 euros, pero la oferta sólo durará un par de horas. Si no llegas a tiempo, lo tienes por 589 euros (más 10 euros de descuento en carrito) en PcComponentes, un precio también de lo más interesante.

El Xiaomi 14T pro es un móvil de gama alta que a este precio se queda por debajo de lo que costaba al principio el Xiaomi 14T. Destaca principalmente por su pantalla 1,5K de 6,67 pulgadas, por sus cámaras firmadas por Leica y por la potencia que le brinda el procesador MediaTek Dimensity 9300+.

Google Pixel 9

Una muy buena alternativa al móvil de Xiaomi es el Google Pixel 9, sobre todo ahora que ha vuelto (sí, otra vez) a bajar de precio. El considerado como uno de los mejores móviles del año pasado se encuentra en PcComponentes por 653 euros en su configuración de 128 GB. Destaca principalmente por su excelente apartado multimedia (pantalla y sonido), por la calidad de sus cámaras, por el software y porque aún le quedan seis años de actualizaciones de Android.

'Death Stranding 2: On the Beach'

Hideo Kojima es uno de los creativos más importantes (y populares) de la industria del videojuego. Tras un 'Death Stranding' que no pasó desapercibido, y tras el curiosísimo tráiler de su secuela, ya podemos reservar 'Death Stranding 2: On the Beach'. Y lo podemos hacer en MediaMarkt ahorrándonos algo de dinero, ya que si lo añadimos a la compra se queda por 59,99 euros en lugar de 79,99 euros. El videojuego de Kojima Productions se lanzará el próximo 26 de junio.

Mac mini M4

Durante estas últimas semanas hemos visto una muy buena oferta en el Mac mini M4 de Apple. PcComponentes ha bajado el precio del dispositivo en su configuración de 256 GB hasta los 664 euros (también está disponible en MediaMarkt), un precio que yo no dudé en aprovechar hace un par de semanas. El Mac mini M4 es un dispositivo ideal para trabajar: es fluido, ofrece un excelente rendimiento, no hace nada de ruido y muy pronto recibirá la actualización con las funciones de Apple Intelligence.

Dar el salto de Windows a Mac puede ser difícil (al menos tomar la decisión), pero a mí personalmente no me ha llevado más de dos días adaptarme, y eso que hasta el momento sólo había tocado un Mac en contadas ocasiones (no más de dos, eso seguro).

Polly Pocket x The Office

Siempre me gusta dejar en el Cazando Gangas un hueco al final para descubrir algún producto, sea o no tecnológico. Sin duda, el mejor descubrimiento que he hecho esta semana —en realidad el descubrimiento me lo ha hecho mi pareja—, es el interesantísimo set de Polly Pocket que ha lanzado en colaboración con 'The Office', la icónica serie protagonizada por Steve Carell, entre muchos otros actores y actrices. La puedes encontrar en Amazon por 64,99 euros.

Se trata de la icónica taza que siempre lleva Michael Scott en la serie, pero tiene la particularidad de que al abrirla nos encontramos con la mismísima oficina en su interior. Y mucho ojo porque está súper detallada: no sólo nos encontramos con algunas de las habitaciones de Dunder Mifflin, como la sala de reuniones, el despacho de Michael o la recepción; sino que además hay algunos guiños de varios capítulos como el chili de Kevin derramado en la moqueta o la grapadora de Dwight envuelta en gelatina.

