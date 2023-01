Worten tiene el mejor precio de esta LG Nano Cell: llévate una Smart TV de 75 pulgadas sin IVA y por 300 euros menos

Lo que pide el cuerpo en pleno invierno es matar el tiempo en el sofá, con la calefacción y con nuestra programación favorita en la televisión. Eso sí, para ver series como la nueva de The Last Of Us o cualquier documental en 4K, hace falta una Smart TV a la altura de la LG 75NANO766QA por 799,99 euros.

Comprar la Smart TV LG 75NANO766QA al mejor precio

Es el precio mínimo de esta Smart TV en Worten, con un valor habitual de 1.094 euros. Con un 40% de descuento aplicado, se queda en los 799,99 euros actuales.

Una televisión que destaca por su gran diagonal, con 75 pulgadas de tipo NanoCell y con resolución 4K UHD. Es compatible con HDR10 Pro, HLG y HGiG, además de contar con altavoces 20W de potencia y con soporte Dolby Digital.

En el interior, una particularidad de las LG es que no incluyen Android TV, ya que trabajan su propio sistema operativo. Dicho sistema se llama webOS 22, que trabaja con la tecnología ThinQ AI para que la interfaz sea más intuitiva con la inteligencia artificial. También es compatible con Apple HomeKit, Google Assistant y Alexa.

Un modelo totalmente funcional para el gaming, con su menú exclusivo para el modo juego y función ALLM para la baja latencia. En cuanto a conectividad, incluye tres puertos HDMI 2.0, dos puertos USB 2.0, salida óptica de audio, Bluetooth y WiFi.

Imagen | LG

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.