Videoconsolas, SSD, tablets y más: continúa la vuelta al cole de AliExpress con rebajas de hasta el 70%

Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con él, la vuelta al cole (y a las clases, a la oficina...). Momento para muchos de estrenar nuevos equipos de cara al nuevo curso. Y tiendas como AliExpress celebran su particular campaña de rebajas que nos permiten hacerlo a precios rebajados: hasta el próximo día 25, aquí encontramos descuentazos de hasta el 70%, los cuales pueden ser aún mayores usando los siguientes cupones.

Cupón ESBT02 que descuenta 2 € (compra mínima de 19€)

Cupón ESBT06 descuenta 6€ (min. 49 €)

Cupón ESBT12 descuenta 12€ (min. 89€)

Cupón ESBT20 descuenta 20€ (min. 149€)

Cupón ESBT40 descuenta 40€ (min. 269€)

Cupón ESBT80 descuenta 80€ (min. 499€)

Y a continuación recopilamos algunos de los mejores chollos que encontramos hoy, con videoconsolas, unidades de almacenamiento, tablets y más.

Disco duro WD Red 4 TB

Con un PVP de más de 150 euros y ahora por sólo 72,94 euros, este disco duro mecánico de 3,5 pulgadas de la conocida firma Western Digital es una de las mejores opciones de compra actuales si necesitamos amplia capacidad al mínimo coste posible. Estamos ante un HDD de nada menos que 4 TB donde podemos almacenar muchísimos datos sin preocuparnos por quedarnos sin espacio. Aunque si lo preferimos, también está disponible en versiones de 1, 2 y 3 TB.

Western Digital 4TB PVP en AliExpress — 72,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Tablet Xiaomi Pad 6 11"

Un clásico de la vuelta al cole son las tablets, al tratarse de dispositivos con cada vez más presencia en entornos educativos y profesionales. Si justo andamos tras la pista de una tablet con una buena relación calidad precio, esta Xiaomi Pad 6 de 11 pulgadas pasa a costar sólo 206,57 euros. Nada mal para contar con una configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, así como un procesador Snapdragon 879 y una batería de casi 9.000 mAh.

Xiaomi Pad 6 11" PVP en AliExpress — 206,57 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Lite

AliExpress también tiene rebajado el modelo más compacto y económico de Nintendo Switch: Switch Lite. Ahora a un precio de 144,07 euros, tiene una relación calidad precio imbatible y es ideal si queremos disfrutar de su maravilloso catálogo, donde se dan cita juegazos de la talla de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gastando lo mínimo posible. Es más compacta y ligera que sus hermanas mayores (Switch original y Switch OLED), resultando perfecta para llevar siempre encima.

Nintendo Switch Lite PVP en AliExpress — 144,07 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SSD 2230 WD SN740 1 TB

Hablando de discos duros y videoconsolas portátiles, por sólo 72,22 euros (y con un descuentazo de más de la mitad de su PVP), este SSD de formato 2230 es perfecto para ampliar la capacidad de serie de dispositivos como Steam Deck. Estamos ante un SSD M.2 NVMe de 1 TB donde podremos seguir acumulando títulos sin preocupaciones durante una larga temporada. En este caso, como decimos, con un tamaño de 22 x 30 mm.

Western Digital WD SN740 M.2 SSD 2230 PVP en AliExpress — 72,22 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi POCO F6 5G

Finalmente, si queremos aprovechar esta campaña de rebajas para estrenar smartphone, este Xiaomi Poco F6 5G cuesta prácticamente la mitad, sale por sólo 263,50 euros y tiene una gran relación calidad precio. Se trata de la versión europea con configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Un genial teléfono de gama media con pantalla AMOLED a 120 Hz, una cámara principal de 50 megapíxeles y carga rápida de 90 W.

Xiaomi POCO F6 5G PVP en AliExpress — 263,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

