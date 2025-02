Tres meses de regalo y un 86% de descuento: la oferta de Surfshark que demuestra que tener una VPN no tiene por qué salir caro

No importa cómo sea nuestro día a día: lo más normal es que nos pasemos algunas horas navegando por Internet. Teniendo en cuenta la cantidad de peligros que nos podemos encontrar, no es nada raro que se haya puesto de moda navegar con una VPN. Podemos usar una gratuita, aunque siempre es mejor apostar por una de pago, y para ello no hay que dejarse una fortuna. La prueba es Surfshark, ahora en oferta: su VPN apenas cuesta 2,19 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark — 2,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

De viaje o en tu día a día, una VPN puede serte de mucha ayuda

Como hemos dicho un poco más arriba, hay un buen número de VPN gratuitas, aunque en su mayoría cuentan con bastantes limitaciones. Si queremos darle un extra de seguridad a nuestra conexión y a nuestros datos, lo mejor es invertir un poco en hacernos con una que funcione bien. Surfshark encaja ahí a la perfección, con la ventaja de que ahora sale tirada de precio.

Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que tienes que ir por trabajo a algún lugar y no tienes datos, solo puedes depender de una WiFi pública. Utilizar una de estas sin tomar precauciones es realmente peligroso, especialmente si accedemos a información sensible. Sin embargo, utilizando una VPN, vamos a ganar en seguridad y nos vamos a ahorrar muchos problemas.

Surfshark dispone de su VPN en su plan Starter, que además viene con otra herramienta de lo más útil: Alternative ID. Con ella, podremos crear un correo electrónico alternativo conectado al nuestro, de tal forma que podremos registrarnos donde queramos sin necesidad de dar nuestros datos personales.

La forma más económica de hacernos con este plan es con su plan de 24 meses. Con él, la suscripción mensual nos saldrá a 2,19 euros, lo que implica que pagaremos un total de 59,13 euros en total (en lugar de los más de 417 que pagaríamos sin la oferta). Y ojo: además, recibiremos 3 meses de regalo.

Si queremos un poco más, también tenemos disponible el plan Surfshark One. Este, que también incluye la VPN de Surfshark y Alternative ID, incluye otras herramientas superútiles, como Surfshark Alert. Gracias a la misma, recibiremos una alerta en tiempo real en nuestro correo en caso de que nuestros datos aparezcan en cualquier filtración de Internet.

Suscripción Surfshark One - mensual PVP en Surfshark — 2,69 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Lo mejor de este plan es que ofrece mucho más y su precio no está tan alejado del precio del pack Starter. Apenas cuesta 2,69 euros al mes en su plan de 24 meses, lo que implica que pagaríamos en total 72,63 euros y tendríamos igual tres meses de regalo. Teniendo en cuenta que el precio sin oferta de este plan es de casi 485 euros, lo cierto es que merece mucho la pena.

