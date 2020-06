Trabajo probando móviles: estos son los dispositivos y gadgets que usan los editores de Xataka para los análisis de teléfonos

Cuando le digo a alguien no muy interesado en tecnología que escribo en Xataka, su cara suele ser un poema. ¿En Xat...Xacata, Xakarta, Xataska? Pero hay algo que no falla: "ah sí, antes de comprarme este móvil, lo googleé y leí su análisis allí". Efectivamente, probamos a fondo muchísimos teléfonos, llevándolos al máximo para explicaros después exhaustivamente cómo es la experiencia.

Analizar un teléfono móvil nos lleva bastante tiempo y el nivel de exigencia cada vez es mayor: rendimiento, sonido, fotografía y vídeo... y por supuesto, las fotos que nos permiten plasmar con imágenes su diseño y características. En este artículo hemos hablado con los editores de Xataka que trabajan probando terminales para que nos cuenten qué herramientas usan para fotografiarlos: cámaras, móviles, trípodes, iluminación... pero también accesorios de lo más inesperados para lograr esos resultados.

¿Con qué dispositivo toman las fotos?

Basta con echar la mirada atrás en el tiempo para descubrir – están ahí, solo tenéis que buscar modelos como el iPhone 5c o el HTC One (M8) – cómo hemos ido evolucionando a nivel fotográfico.

Así, mientras que los terminales iban implementando óptica cada vez más avanzada, llegando a niveles que les permite competir de tú a tú con cámaras de cierto rango de precios... tanto es así, que algunos de nuestros editores se valen de un teléfono para las fotografías: es el caso de Enrique Pérez y Laura Sacristán. ¿Qué dispositivo usan y por qué lo eligieron?

Enrique Pérez: "Utilizo el Google Pixel 2 XL (390 euros) para las reviews. Es la herramienta fotográfica que utilizo para todo. Está claro que en muchas situaciones se queda corto, pero el nivel de detalle y fiabilidad que tiene suele ser suficiente. Es además una cámara que sé dónde falla y dónde se luce, por lo que creo que sé sacarle bastante partido. Eso sí, me exige unas condiciones de luz muy buenas para poder trabajar, además que no tiene un angular o un bokeh al nivel de una cámara más grande. Llevo varios años con él y decenas de reviews y pese a que el apartado fotográfico es mejorable, no he tenido grandes quejas."

Laura Sacristán: "Empleo dos móviles para hacer las fotos, el Huawei P20 Pro (371 euros) y el iPhone 11 Pro Max (1230 euros). Tengo una réflex Nikon bastante antigua con el típico 18-55 mm, pero apenas la uso porque hoy en día la calidad fotográfica que ofrecen los teléfonos de gama alta es suficiente; concretamente, los dos modelos que he dicho arrojan un nivel de detalle y un efecto bokeh bastante resultones."

Sin embargo, la mayoría de los editores de Xataka opta por una cámara, eso sí, mientras que unos se decantan por una réflex, otros apuestan por cámaras más compactas.

Olympus OM-D E-M5 Mark III

Amparo Babiloni: "Uso mi cámara, una Olympus OMD Em5 (994 euros). Hace tiempo usaba réflex pero me pase a las sin espejo sobre todo por poder llevar algo más manejable en los eventos. Alguna vez he hecho fotos con otro móvil y el resultado no ha sido bueno, prefiero la cámara porque me da más juego a la hora de encuadrar y saca un bokeh muy bonito cuando hago planos de detalle."

Ricardo Aguilar "Para las fotos de las reviews suelo usar mi Canon 77D (649 euros). En lo personal me lleva bastante tiempo hacer las fotos porque tengo que andar cambiando de objetivos y siempre disparo en RAW (lo que conlleva un buen rato de edición a posteriori). Pero en mi caso creo que un análisis siempre luce mejor si las imágenes son de máxima calidad, por lo que no concibo maquetar una review solo con un móvil. "

"En concreto, uso la 77D porque me salió muy bien de precio, es de lo mejorcito de Canon en APS-C y a pesar de ser relativamente pequeña, bebe de buena parte de las piezas de las cámaras más grandes. Mi objetivo principal es un Canon 50mm f/1.8 (121 euros), es suficientemente luminoso como para no necesitar casi nada a nivel de iluminación"

Canon EOS 77D

"En algunos casos uso el iPhone 11 Pro (1119 euros)(mi móvil personal) si me faltan una o dos fotos de algún punto que haya olvidado del teléfono. Habrá más o menos debate con la cámara de este móvil, pero a nivel de detalle está muy por encima de cualquier otro. Es el motivo principal por el que uso este móvil, aparte de por lo cómodo que es enviar las fotos directamente al Mac por AirDrop. Incluso cuando hago esto, ya me encargo de editar la foto para que parezca de una réflex. Cosas de fotógrafos."

Anna Martí "Combino las Fuji X-M1 y X-E1. Tienen sus años pero las tenía ya antes de empezar con esto y aún rinden bien, y sobre todo son muy cómodas al ser sin espejo. En algún momento renovaré el cuerpo por alguna más actual, quizás la línea X-T, pero al tener varios objetivos creo que me quedaré en las mirrorless de Fuji más años."

"Para vídeo uso móviles. Tengo un Huawei P30 Pro (536 euros) porque su modo manual permite hacer los ajustes que necesito y un iPhone 11 Pro porque creo que tiene una de las mejores estabilizaciones, según qué tipo de vídeo he de hacer uso uno u otro."

Iván Linares: "Para las fotos de los análisis uso una Canon Eos M50 (555 euros), una cámara sin espejo muy cómoda de utilizar y también compacta, algo básico para mí ya que me muevo por todas partes. La calidad de las fotos es más que suficiente para lo que busco, también las prestaciones de la propia cámara. Utilizo la Canon EOS M50 porque me estrené en las sin espejo con una EOS M y he ido arrastrando los objetivos."

"Hago uso de mis dos objetivos: el de 22 mm (207 euros) me va genial para las tomas en macro de los detalles. Es perfecto para resaltar los botones del teléfono, las cámaras o el móvil al completo: logra un bokeh genial en las tomas donde sostengo en el aire el móvil, por ejemplo. También es muy luminoso, por lo que suelo utilizarlo cuando no hay demasiada luz."

Canon EOS M50

"Con el de 18-55 (venía en el kit) tengo un objetivo mucho más versátil. Suelo usarlo en planos cenitales, sobre todo cuando utilizo la cámara con el trípode. También es muy útil para las tomas en exteriores, cuando muestro el uso del teléfono por otra persona: con el zoom puedo acercarme al dispositivo sin necesidad de estar encima del sujeto. Además, y como el objetivo está motorizado, puedo aumentar el tiempo de exposición con menor riesgo de fotos trepidadas. También me va muy bien cuando tengo que grabar vídeos, precisamente por su estabilización"

Jose García :"Para las reviews uso varias cosas, pero la principal es la cámara y, evidentemente, el objetivo. La cámara es una Nikon D3300 que me ha acompañado en infinidad de aventuras y viajes y ha demostrado ser un todoterreno. No es una cámara de gama alta, pero me sirve para fotografiar móviles, pulseras y relojes, que es lo que suelo analizar. Le monto un Yonguo (98 euros) de 35 mm con apertura f/2, ya que de esa forma puedo conseguir un efecto bokek bonito."

Nikon D3300

Samuel Fernández: "Para hacer fotografías a los móviles utilizo una Fuji X-E1 con el objetivo básico, el pisapapeles 18-55 aunque alguna vez he mirado objetivos más específicos pero aún no les he metido mano. En ocasiones he tirado de mi móvil personal por necesidad pero no es lo habitual. De hecho, la cámara ya sólo vive para eso, para las fotografías que hago en los análisis."

Accesorios fotográficos para lograr la escena perfecta

Las cámaras y móviles que empleamos para las tomas son las absolutas protagonistas, pero el que se haya aventurado a hacer foto de calidad, se dará cuenta que hay una serie de factores en la ecuación que pueden echar a perder la escena: una mala o irregular iluminación, un pulso para robar panderetas, fondos cutres... estos son los accesorios y trucos que emplean los editores de Xataka para lograr una composición equilibrada y atractiva.

Anna Martí: "Tengo varios trípodes estándar, uno más grande y otro más portable para eventos: son de Hama, el Action 165 3D (44,99 euros) y el Star 05 (10,89 euros). Lo acompaño de un palo para selfies, porque el 99% de las veces me he de hacer yo los retratos en las pruebas"

"No me gustan las pinzas que vienen con los palos de selfie o trípodes para móviles y me compré una que es más segura (12,85 euros). Se enrosca al pie del trípode como las cámaras y tiene una rueda para ajustar el móvil y asegurarlo, muy parecido a lo que vemos en un gimbal. No tengo mucho más porque si algo me ha enseñado la experiencia es que cuanto más práctica seas, mejor te desenvuelves en situaciones desfavorables, así que normalmente voy con lo esencial y sobre todo algo que es lo más importante: pañitos, gamuzas y algún producto de limpieza para gafas o similar."

Soporte para móvil

Amparo Babiloni: "Tengo dos focos con softbox de Neewer (76 euros) que suelo usar cuando fotografío móviles, aunque muchas veces tiro de luz natural o una combinación de ambas. Los compré porque eran baratos y dan mucha luz, pero ahora echo en falta algo más manejable y fácil de montar.

"Nunca uso trípode haciendo fotos a móviles, pero sí con el móvil. Cuando hago las fotos de prueba con el móvil analizado suelo llevarme el palo-selfie de Xiaomi (25,50 euros) porque me permite sacarme retratos a mí misma y además tiene trípode que viene bien para algunos planos, sobre todo nocturnos."

Enrique Pérez: "Tengo un kit de iluminación, pero no lo utilizo. Prefiero la luz natural y afortunadamente en mi piso hay bastante. Otro accesorio que empleo bastante es el palo selfie-trípode de Xiaomi que aprovecho cuando necesito un punto de apoyo. Me viene bien porque aúna en un mismo objeto varias funciones. Lo llevo en la mochila cuando tengo que grabar en el exterior.Como ves, es un kit totalmente low-cost."

Palo selfie de Xiaomi

Iván Linares: "Más allá de la cámara y los dos objetivos, utilizo un trípode K&F Concept (74 euros) para tomas donde tenga que salir usando el teléfono, elegí uno de aluminio que no estaba mal de precio y que tenía buenas valoraciones. Para evitar los reflejos en pantalla, a veces uso un paraguas. Un paraguas normal, de color negro."

Laura Sacristán: "Usar móviles para la fotografía me obliga a aprovechar buenas condiciones de iluminación natural para hacer las fotos, pero ya tengo en el punto de mira una caja de luz de FOSITAN (51,99 euros) con cuatro fondos de color que me darán mucho juego. Además, coloco el móvil "fotógrafo" en el minitrípode PIXI Smart (25,99 euros) con pinza universal de Manfrotto para lograr sujeción y estabilidad, resultan muy robustos pese a lo pequeños que son"

Samuel Fernández: "Accesorios tengo unos cuantos. Un par de trípodes dependiendo de qué toma necesite hacer (21,89 euros), un brazo articulado para poder tomar fotografías cenitales o con ángulos extraños sin muchos problemas, y también un sistema de iluminación NEEWER Pro (74,99 euros) de dos focos externo para echarme una mano con la luz.

Ricardo Aguilar "No uso prácticamente ningún accesorio externo, tengo trípodes, flashes y focos pero como mi objetivo principal y la cámara suelo apañarme. No obstante, destaco el trípode económico de Amazon (30,99 euros), sale muy bien por ese precio, un anillo LED de FOSITAN (27,99 euros) para mejorar la iluminación de elementos macro o mi preferido, un pequeño foco de ESDDI (39,99 euros) con varios colores para poder jugar con la luz al gusto."

Trípode ligero de AmazonBasics

Jose García: "Soy bastante analógico. Las fotos intento hacerlas siempre al aire libre, ya que así consigo mejor luz y puedo evitar poner una ISO alta y meter ruido. Vamos, que no tengo iluminación artificial, ni croma ni nada por el estilo. Tengo localizados un par de sitios donde sé que la luz es buena y que el fondo es bonito e intento siempre que puedo hacer las fotos allí. Con todo, un par de cartulinas blancas para usarlas como reflector no están nunca de más, así se evitan sombras más pronunciadas de la cuenta."

Otros accesorios

Pese a que por los resultados podría pensarse que estamos ante fotografía de producto en estudio, la realidad es que salvo el equipo de Xataka Video – en estos meses de confinamiento ha trabajado desde casa –, las fotografías están tomadas en nuestros hogares. Quién lo diría, a juzgar por los collages que se montan algunos de nuestros editores. ¿Qué usan para recrear esas escenas?

Amparo Babiloni: "Para las fotos siempre suelo montar bodegones tipo oficina cuqui con cosas que tengo por casa; el portátil, unos bolígrafos o rotuladores, algún libro, el Google Home... Lo de mantener los móviles de pie es un poco aleatorio en el sentido de que pillo lo que tengo más cerca. El otro día fue un vaso, otro día usé una vela... la clave es que pese bastante para que no se vuelque (y que sea más pequeño que el móvil, obvio)."

Iván Linares "En los análisis suelo improvisar sobre la marcha y con todo lo que tenga por casa. Una batería puede ser un soporte para tener el móvil de pie, por ejemplo; y unas piezas sobrantes de parquet se convierten en un fondo de madera que puede moverse a cualquier parte. Además, utilizo atrezzo relacionado con la fotografía en cuestión. Por ejemplo, si la imagen va al apartado de rendimiento puedo incluir un mando de juegos; o unos auriculares si la fotografía se encuentra en el área de sonido de la review. La improvisación para mí es clave."

Jose García: "Las fotos me gusta hacerlas mayormente con el teléfono en mano, de forma que se puede poner su tamaño en contexto y el lector puede hacerse una idea de cuán grande es. Si tengo que dejarlo de pie para, por ejemplo, fotografiar la pantalla, lo que hago es apoyarlo en una muñeco-lámpara de 'Ratchet y Clank' (lo sé, rompe un poco la magia). Aunque es pequeño, pesa bastante y soporta bien la mayoría de móviles. Si funciona, funciona.

"Más allá de eso, un dispositivo que ha puesto orden en mi vida es una base de carga con cargador inalámbrico y cuatro puertos USB de ValueTalks (39,99 euros). Muchas veces tenemos varios móviles en casa, o un móvil, un reloj y otro dispositivo, y cargarlos todos es un lío de cables de mucho cuidado. La base esta tiene cuatro bandejitas para tenerlo todo ordenador y desde aquí quiero dar las gracias a la persona que lo haya inventado porque no sabría vivir sin ella."

Ricardo Aguilar: ""Respecto a cómo mantener los teléfonos de pie, es divertido y rocambolesco, porque vale todo. Ratones, vasos de cristal, recipientes para velas… Todo lo que permita poner el móvil de pie es bienvenido. Al final se trata de ensayo y error y ni afirmo ni desmiento los tortazos que se han pegado algunos móviles (gracias a la ciencia por hacer que cada vez sean más resistentes) cuando no me ha salido bien el invento. Creo que hay soportes por Amazon que me ayudarían, pero creo que perdería toda la magia. "

Samuel Fernández: "No uso nada extraño más allá de la tonelada de cachivaches que tengo guardados en cajones y que uso para ambientar las fotografías, aunque hago muchas capturas con el móvil en solitario. No tengo rarezas para tener el móvil de pie y demás, aunque alguna vez he usado un pequeño trípode para móviles para lograr algún enfoque, pero nada demasiado extraño. Eso sí, tengo hecha una superficie expresamente para hacer fotos a base de trozos que sobraron de la madera con la que forramos la pared del salón y fondos con fieltro y goma eva. Pero más allá de eso, nada."

Enrique Pérez: "A la hora de apoyar los dispositivos, suelo intentar aprovechar los recursos que tengo a mi alcance sin necesidad de un kit extra. Apoyarme en muebles, la mesa, la pared...La pared o el bloque del celo, no me complico y funciona"

Laura Sacristán: "Para sostener el móvil objeto de análisis, suelo servirme de la pared, algún mueble o una pequeña vela bastante pesada que coloco detrás; a veces, incluso la caja del propio teléfono me viene bien como recurso."

