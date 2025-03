Todos los años se agota, pero ahora tiene stock. El ventilador de techo Philips ha bajado de precio

Todos los años me pasa lo mismo: cuando voy a comprar el ventilador de techo Philips Bliss se agota. Es algo que no es de extrañar, ya que siempre baja de precio en épocas cercanas al verano (de hecho, es el más vendido en Amazon) y su calidad es tan buena que hasta Raquel Rodríguez (Lady Fitness), directora de Trendencias, tiene varios en casa. Este año no me pasará lo mismo, Amazon, durante la Fiesta de Ofertas de Primavera, tiene stock del ventilador y además con descuento. Lo podemos encontrar por 129 euros en lugar de 219,99 euros.

Un ventilador con luz LED que tiene función para verano e invierno

El ventilador de techo Philips Bliss tiene el mismo formato de los ventiladores que tan populares se han vuelto en estos últimos años, destacando, sobre todo, sus aspas retráctiles. Viene con una luz LED integrada que ofrece una muy buena luminosidad, es súper silencioso y funciona tanto para verano como para invierno.

La luz se puede regular en diferentes niveles y ofrece tres temperaturas de color. Incluye memoria para que al encender la luz siempre recuerde qué configuración tenemos seleccionada. Además, este tipo de ventiladores son útiles para evitar utilizar demasiado el aire acondicionado, ya que consumen bastante menos energía.

Por otro lado, cabe destacar que este tipo de ventiladores ofrecen una instalación más sencilla de lo que parece. Lo que debemos tener en cuenta es que Philips menciona que no se recomienda para techos de escayola, las aspas deben estar a una altura mínima de 2,3 metros rspecto al suelo y el borde de las asptas deben estar como mínimo a 0,5 metros de la pared. Todo ello para evitar cualquier problema (esto es algo que debemos tener en cuenta en cualquier ventilador de techo).

También te pueden interesar estas otras alternativas

Philips - Ventilador de Techo Philips Amigo, compacto, motor DC, con luz led integrada 25W (5500 lúmens), Luz Blanca regulable (3 temperaturas color), control remoto, Blanco Hoy en Amazon — 110,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amazon Basics Ventilador de torre de 71 cm con 3 velocidades y 60 grados de oscilación, enchufe de Reino Unido, Negro Hoy en Amazon — 47,17 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | El ventilador de techo más silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros