Todo el almacenamiento que podrías necesitar esta nuevo curso esta en este disco duro de 8 TB casi a precio mínimo

¿Te has dado cuenta de que este curso vas a necesitar mucho espacio de almacenamiento y quieres un disco duro de sobremesa que te ofrezca muchos TB por no demasiado dinero? Si es así, aprovecha, porque hace mucho, mucho tiempo que no veíamos el Western Digital My Book con 8 TB tan barato. Amazon lo tiene por 139,99 euros, apenas 5 euros más caro que su precio mínimo, y con envío rápido y gratuito incluido.

Comprar el Western Digital My Book de 8 TB al mejor precio

Aunque el precio oficial de este disco duro está en los 190,99 euros, Amazon lo suele tener algo más barato, por 179,99 euros. Así, ahora que nos lo dejan en 139,99 euros, serán 40 euros los que nos ahorremos en su compra. Además, disfrutaremos de envío gratuito en un sólo día si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Con esta oferta, Amazon iguala la que podemos encontrar actualmente en PcComponentes, done además del mismo precio, este disco duro también tiene envío gratuito.

El WD My Book es un disco duro de sobremesa, de tipo HDD con formato 3.5”, ideal para los que necesitan mucho espacio y no le dan tanta importancia a la velocidad de escritura o lectura. Es de los que necesitan un cable con transformador para la alimentación además del conector USB, por lo que no es el más indicado para llevar junto al portátil, claro.

Eso sí, su conexión es de tipo USB 3.0, así que tendremos una buena velocidad de transferencia siempre que dispongamos de algún puerto de este tipo en nuestro equipo. Esto nos vendrá muy bien a la hora de copiar archivos, ya que su capacidad de 8 TB da para mucho.

Además, junto al disco duro, la marca nos suministra el software WD Security y WD Backup, con el que podremos cifrar y proteger nuestros datos y hacer copias de seguridad de forma automatizada, e incluso usarlo con Time Machine, si somos usuarios de Mac.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Western Digital

En Xataka Selección | Este es el SSD perfecto para gamers y ahora es un chollo: te ofrece 1 TB por menos menos de 63 euros

En Xataka| Guía de compra para hacer copias de seguridad: discos duros, NAS y memorias USB para los backups de tus dispositivos