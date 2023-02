Todavía estás a tiempo: cinco auriculares Bluetooth con entrega rápida para regalar en San Valentín

Si has pensado que unos auriculares Bluetooth serian una buena idea para regalar por San Valentín pero ya crees que no llegarás a tiempo, no dejes que se te escape ni un minuto más: hemos seleccionado cinco modelos true wireless que hemos seleccionado, son para todo tipo de presupuestos, pero sobre todo, aún tienen entrega mañana mismo. Y para redondear, están rebajados.

Anker Life P2 Mini

Comenzamos con la opción más económica posible: los Soundcore Life P2 Mini de Anker son una buena compra si queremos gastar poco sin renunciar a un mínimo de calidad. Los tenemos por 27,29 euros solamente, rebajados en 12,70 euros desde los 39,99 euros habituales.

Con ellos estaremos regalando unos auriculares que, no cuentan con cancelación de ruido, con unas 32 horas de autonomía y que pueden presumir de un diseño cómodo y ergonómico.

Soundcore Auriculares Inalámbricos Bluetooth, by Anker Life P2 Mini, Controladore 10 mm Bass Potente, EQ, Bluetooth 5.2, IPX5, 32H, USB-C Carga Rápida, Ligeros y Pequeños para Entrenamientos Hoy en Amazon por 27,29€

realme Buds Air 3

A su mejor precio hasta la fecha, podemos hacernos con los realme Buds Air 3 en color azul, que se nos quedan en sólo 44,80 euros, con un descuento de 15,19 euros sobre los 59,99 habituales. También los tendremos a tiempo para San Valentín.

Este modelo cuenta con cancelación de ruido ENC, resistencia al agua IPX5 y ofrecen hasta 30 horas de autonomía total según la marca.

realme Buds Air 3 Auriculares Inalambricos,Cancelación activa de ruido, Controlador dinámico de refuerzo de graves de 10mm,Hasta 30 horas de reproducción,Resistencia al agua IPX5,Azul constelación Hoy en Amazon por 44,80€ PVP en Fnac 62,90€













JBL Wave 300TWS

De JBL y por algo más de dinero, podemos comprar los Wave 300TWS, eso sí, sólo en color blanco. Es el color más caro, pero es también el único que tiene entrega en un día (con Prime) y, aún así, están rebajados. Pasan de 99,99 euros a los actuales 68 euros: son 32 euros de ahorro.

Estos auriculares cuentan con el sistema de refuerzo de bajos JBL Deep Bass, ofrecen control táctil, resistencia al agua IPX2 y hasta 20 horas de autonomía con el estuche y 6 horas por parte de los auriculares. Además, sus sitema Dual Connect permite usarlos de manera individual para ahorrar batería.

JBL Wave 300 TWS True Wireless Auriculares Inalámbricos In-Ear con micrófono integrado, hasta 26 horas de reproducción, incluye estuche de carga, blanco Hoy en Amazon por 68,00€ PVP en Fnac 80,77€

Anker Soundcore Sport X10

Con los Anker Soundcore Sport X10 tenemos una propuesta diferente: claramente enfocados al deporte, serán el regalo perfecto si a nuestra pareja le va el running, gracias a sus ganchos de sujeción a las orejas. Los tenemos ahora por 74,99 euros en lugar de los 99,99 habituales, por lo que nos ahorramos unos 25 euros y los tenemos mañana mismo en casa si somos Prime.

Este modelo ofrece resistencia al sudor IPX7 además de ser hidrófugos. Ofrecen graves profundos y una autonomía de hasta 32 horas con 8 horas para los auriculares y 3 recargas completas con el estuche.

Soundcore Auriculares inalámbricos Deportivos Sport X10 Bluetooth 5.2, Graves Profundos, IPX7 hidrófugos, Resistentes al Sudor, 32 h de autonomía, Carga rápida, Cascos de Deporte, Gimnasio, Correr Hoy en Amazon por 74,99€





Jabra Elite 5

Para el final dejamos el modelo más caro de la selección, los Jabra Elite 5 que serán la mejor elección si nuestra pareja es amante de la calidad de sonido. Ahora los tenemos por 126,99 euros en lugar de los 149,99 habituales: nos ahorramos 23 euros y sí, los recibiremos en un día si somos Prime.

Incluyen cancelación de ruido activa con 3 modos de uso y sistema Hear Through para dejar pasar parte del sonido ambiente. Cuentan con certificación IPX55 y con controles táctiles, y ofrecen una autonomía de hasta 28 horas contando con la carga del estuche, y de 7 horas por parte de los propios auriculares.

Jabra Elite 5 True Wireless Auriculares Bluetooth Inalámbricos con Cancelación Activa de Ruido (CAR) Híbrida, 6 Micrófonos, Ergonómicos, Altavoces de 6 mm - Hechos para iPhone - Negro - Solo en Amazon Hoy en Amazon por 126,99€ PVP en Fnac 149,99€

Imágenes | Jabra, JBL, Anker, realme

