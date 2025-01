Ya tengo próxima compra: el nuevo smartwatch de Xiaomi promete 24 días de batería y ya me ha puesto ojitos

Aunque estoy muy contento con mi actual Xiaomi Smart Band 8 Pro, lo cierto es que hay algunas cosas que no me acaban de convencer, por lo que de vez en cuando echo un vistazo a los nuevos lanzamientos para ver si alguno me llega a poner ojitos. Y... de momento el que más me ha interesado es el Xiaomi Redmi Watch 5, un smartwatch de lo más completo que ahora se puede encontrar tras su lanzamiento por un precio de 99,99 euros.

Un smartwatch de Xiaomi con una gran pantalla y con mucha autonomía

Lo que más llama la atención del Redmi Watch 5 es su pantalla. Hablamos de un reloj inteligente que monta un panel AMOLED de nada menos que 2,07 pulgadas; un tamaño de lo más generoso que viene bien para poder visualizar tanto la hora como las notificaciones sin necesidad de dejarse la vista en ello, sobre todo en entornos con mucha iluminación, ya que además esta pantalla ofrece un brillo máximo de 1.500 nits.

Otro de los puntos clave de este reloj es que cuenta con una buena batería de 550 mAh, ofreciendo de esta forma una autonomía teórica (según la marca) de hasta 24 días de uso. Incluso se trata de un modelo que viene equipado con GPS, Glonass y Galileo, permitiendo que podamos utilizar el sistema de posicionamiento sin necesidad de tener el móvil al lado.

Y para rematar, el Redmi Watch 5 es un reloj que viene cargado de sensores para monitorizar la actividad física. Entre ellos, nos encontramos con sensor de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental y brújula electrónica.

