Si te vas a comprar un smartwatch, atento: este modelo de Samsung vuelve a tener su mejor descuento hasta la fecha

Hasta hace bien poco tiempo llevar un smartwatch era para mí algo totalmente secundario, pero una vez te acostumbras cuesta dejar a un lado todo lo que pueden ofrecer los relojes inteligentes. Los dos últimos que he tenido me han gustado, pero la calidad es la que es: las correas no han aguantado ni un año. Y las he tratado muy bien.

Por ello he vuelto al Samsung Gear Sport que me compré hace ya cinco años. Se nota que se ha quedado algo obsoleto en cuanto a características y especificaciones, por lo que ya he empezado a barajar varias opciones de compra para tener un nuevo reloj. Ahora mismo, sin duda, apostaría por el Samsung Galaxy Watch7: no sólo por lo que ofrece —que también—, sino porque ahora se puede encontrar por 195 euros, su precio mínimo histórico.

Un reloj inteligente con una muy buena relación calidad precio

Los relojes inteligentes de Samsung no son especialmente baratos, pero si hay algo que me han enseñado mis últimos smartwatches es que si quieres que algo te dure mucho tiempo es mejor gastarse un poco más de dinero. Y el Galaxy Watch7, por lo que cuesta, es de lo más completo: ofrece un buen rendimiento, la calidad de construcción es muy buena y además al comprarla en Amazon te regalan una correa adicional.

Respecto a sus características y especificaciones, el Samsung Galaxy Watch7 viene, en este caso, con una pantalla de 40 mm (1.3 pulgadas) Super AMOLED, su procesador es el Exynos W1000 y dispone de 32 GB de almacenamiento. Su sistema operativo es WearOS 5, ofrece resistencia a 5 ATM y certificación IP68 y cuenta con bastantes sensores: temperatura, acelerómetro, giroscopio, sensor de bioseñal óptico y señal cardíaca eléctrica, entre otros.

Con todo ello, mi experiencia personal me ha dejado claro dos cosas: si quiero que un reloj me dure mucho tiempo debo comprar un modelo más caro, pero también de mejor calidad, o comprar varias correas para cuando estas se agrieten y se rompan. Mi experiencia no es absoluta, no tiene por qué ser la de todo el mundo, pero sin duda he vuelto a la marca Samsung para quedarme durante más tiempo.

