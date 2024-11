El Super Mario Party Jamboree ha bajado de precio tras medio mes desde su lanzamiento. Pero sólo estará hoy de oferta

Los videojuegos de Nintendo suelen destacar por ofrecer algo nuevo y vistoso, pero también lo hacen por mantener su precio durante años —buen ejemplo de ello es el 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'—. Pero en ocasiones podemos encontrar los videojuegos con precios bastante llamativos, incluso algunos justo después de haber sido lanzados. Este es el caso de 'Super Mario Party Jamboree', cuyo precio ha caído durante el Día sin IVA de MediaMarkt hasta los 45,45 euros.

Un videojuego ideal para regalar en Navidad

Esta última entrega de la saga Super Mario Party para Nintendo Switch tiene un precio recomendado de aproximadamente 54,99 euros (dependiendo de la tienda), pero aprovechando el Día sin IVA de MediaMarkt, que sólo estará disponible hasta las 09:00 del 5 de noviembre, podemos llevarnos un buen descuento que lo deja en sólo 45,45 euros. Se trata de un buen precio para un videojuego que salió el pasado 17 de octubre, hace prácticamente medio mes.

La saga Super Mario Party ha contado hasta ahora con numerosas entregas que añaden las suficientes novedades como para diferenciarse del resto. Son videojuegos para jugar en multijugador, permitiendo escoger a diferentes personajes de la saga Super Mario para controlarlos a lo largo de tableros en las que se nos retarán a diferentes pruebas.

'Super Mario Party Jamboree' incluye más de 110 minijuegos diferentes y viene con un total de siete tableros. Además, cuenta con una modalidad online para 20 jugadores, algo que se ha introducido por primera vez en esta entrega en concreto, lo que permite disfrutar de partidas completamente diferentes.

El videojuego se caracteriza, además, por contar con innumerables detalles relacionados con el Fontanero de Nintendo. Todo ello en partidas que se desarrollan en escenarios, o tableros, que van desde la isla Goomba hasta las Galerías Arcoíris. Además, este videojuego cuenta con modo historia, lo que alarga aún más la duración del videojuego.

También te puede interesar

Nintendo Consola Switch - Color Azul Neón/Rojo Neón Amazon — 285,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Luigi's Mansion 2 HD Amazon — 55,39 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | 3DJuegos, Nintendo

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Mejores auriculares gaming (2024). Cuál comprar y 12 modelos recomendados desde 50 euros