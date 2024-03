Soy fotógrafo aficionado, y te cuento cuáles son los mejores móviles para hacer fotos casi profesionales sin dejarte una fortuna

Aunque no me dedico profesionalmente a la fotografía, lo cierto es que no se puede decir que mi equipo no sea profesional. Por eso, cuando me toca echar un vistazo a lo que ofrecen los smartphones hoy día, me cuesta mucho pensar que el mercado esté ya en un nivel como para dejar atrás la cámara "de verdad".

Aún así, ha ciertos modelos que te costarán mucho menos que una cámara profesional o semiprofesional (con lente incluida, seguramente se te vaya por encima de los mil euros) y que rinden realmente bien en lo fotográfico. Como la mejor cámara es la que se tiene a mano, el móvil puede ser la herramienta perfecta para la mayoría. Por eso, aquí te propongo algunos de los smartphones actuales con mejor cámara sin tener que gastarte los más de mil euros que te costaría un modelo premium o una cámara de gama alta.

Pero, antes de entrar en faena, sí que me gustaría aclarar en qué momentos o situaciones creo que es mejor el móvil que una cámara.

Yo que me dedico sobre todo a la fotografía de paisaje y nocturna, tengo el smartphone como herramienta muy secundaria. Para mí sirve sobre todo para la típica foto "on the spot", en la que solemos incluir nuestra cámara o para ver si un encuadre funciona antes de sacar todo el equipo de la mochila.

Al ser usuario de un iPhone, (por muy Pro Max que éste sea), no me sirve para el tipo de fotografía nocturna que practico, que suele incluir estrellas, la luna (a lo grande, y no como la saca un smartphone) y la Vía Láctea.

Hechos todos los apartes, lo cierto es que, a la hora de hacer retratos, o para fotografía de calle, (o street photography), el smartphone ofrece unas posibilidades muy buenas: lo llevas siempre encima, no requiere de configuración prácticamente, el estabilizador hará casi imposible sacar fotos trepidadas y además, es más discreto y todo el mundo va tomando fotos por la calle: nadie sabrá que estás "robandole" una foto si lo usas.

En Android también hay muy buenas posibilidades para la fotografía nocturna y de larga exposición. No hay más que ver los trabajos que hacen algunos fotógrafos con sus smartphones para darse cuenta de que no llevar la cámara encima no significa no llevarse la foto que nos gustaría.

Así que, aunque un smartphone se pueda usar sin apenas configurar nada, no significa que no se puedan ajustar muchos, muchos parámetros.

Por ello, como usuario de iOS, miro con envidia en este sentido a los usuarios de Android, con cuyas cámaras se pueden ajustar más parámetros de los que me permite a mí la constreñida cámara de Apple, aunque luego los resultados sean casi siempre satisfactorios.

En los móviles que te recomiendo en esta lista, vas a encontrar todo eso: posibilidades de configuración, una buena gestión automática en general y todas las herramientas que necesitarás si luego quieres darles tu toque personal a las fotos mediante la edición. Y en algún caso, incluso tendrás fotografía con Inteligencia Artificial.

Google Pixel 8 Pro

Hay que decir que el Pixel 8 Pro entra en esta recopilación durante las Ofertas de Primavera de Amazon, donde lo encontramos por 799 euros. Normalmente te costará unos 949 euros, aunque eso sí, seguirá siendo igual de recomendable.

Los argumentos generales del teléfono de Google son muchos, aunque el de más peso son sus 7 años de actualizaciones garantizadas. Por lo demás, es un smartphone de gama alta a un precio mucho más contenido que el de otras marcas.

Su cámara principal es triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles y apertura f/1.68, más un ultra gran angular / macro con 48 megapíxeles y apertura f/1.95 y una lente telefoto de 48 megapíxeles con apertura f/2.8 y zoom óptico 5x.

No es el smartphone con un hardware fotográfico más potente, pero su buen hacer reside en el software, que además podrá acceder a mejoras futuras gracias a las actualizaciones de Android. Este modelo cuenta con todos esos ajustes manuales de los que hablaba antes, entre los que se incluye un modo Pro con los que podremos acceder a detalles como el formato RAW.

Desde el propio smartphone y mediante inteligencia artificial, tenemos funciones tan curiosas como prácticas, como las de elegir la mejor toma de un vídeo cuando hacemos retratos (el Pixel toma un vídeo en estos casos y nos propone la que sería esa mejor toma), o la posibilidad de sustituir el cielo de una foto que nos guste demasiado.

En general, el Pixel 8 Pro nos ofrece unos resultados de lo más equilibrados sin tener que recurrir a las grandes bestias de la gama alta ni pagar lo que se pide por ellas.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi no podía faltar en esta selección dada la buena "cartera fotográfica" que tiene. De entre sus smartphones, a un precio contenido, quizás el más destacable en el aspecto que estamos tratando sea el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.

Este modelo cuenta con una triple cámara con sensor principal de 200 megapíxeles y apertura f/1,7 con estabilizador óptico, más un gran angular de 8 megapíxeles con apertura f/2,2 y un macro de 2 megapíxeles con apertura f/2,4.

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ sigue el buen hacer de su predecesor, el Redmi Note 12 Pro+, sobre todo en la cámara principal, que con sus bestiales 200 megapíxeles y su estabilizador óptico rinde de maravilla. Eso sí, las fotos de esta resolución exigen bastante al procesador y pueden penalizar el rendimiento momentáneamente. La gestión del modo automático no es la mejor, aunque cuenta con otros modos de disparo, claro. Eso sí, como gran fallo, tiene el no contar con formato RAW.

Realme 12 Pro+ 5G

Con un precio muy similar al anterior, podemos optar también por el Realme 12 Pro+ 5G un smartphone de gama media que también brilla por su apartado fotográfico. En este caso tenemos también una cámara trasera triple, con sensor principal de 50 megapíxeles apilado de la familia Lytia de Sony, con apertura f/1.8 que cuenta con estabilizador óptico, más un angular con 8 megapíxeles y apertura f/2.2 así como un telefoto con 64 megapíxeles, apertura f/2.8 y también con estabilizador óptico además de zoom 3x.

Este modelo destaca precisamente por su telefoto con zoom de tres aumentos, algo poco común en teléfonos de esta gama. También es una excelente cámara en tomas de plano cercano que no abusa de la eliminación de ruido. No es el mejor móvil en lo que a fotografía nocturna, eso sí.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

En la gama media no puede faltar un modelo como el Samsung Galaxy A55. Si bien las similitudes con el modelo anterior son muchas, nunca está de más apostar por un smartphone que nos ofrecerá una pantalla algo mayor, un año más de actualizaciones, y una cámara frontal con mayor resolución.

Viene con una configuración de cámara trasera triple, con sensor principal con estabilización óptica de 50 megapíxeles y apertura f/1.8, junto con un ultra gran angular de 12 megapíxeles y apertura f/2.2 y un macro de 5 megapíxeles con apertura f/2.4.

Si bien no se ha comenzado a entregar, dado que su cámara es un calco de la del Galaxy A54, no podemos esperar más que buenos resultados de ella. El modo noche de este Samsung es muy bueno, y en general, la cámara se comporta muy bien en casi todas las situaciones.

Su gran angular rinde a buen nivel, aunque no así el Macro, que parece más de adorno que una lente realmente práctica. Eso sí, no ofrece formato RAW, aunque lo compensa permitiendo multitud de ajustes manuales y ofreciendo muchos modos de captura así como ayudas por inteligencia artificial.

Google Pixel 7a

Cerca ya de su renovación, lo mejor del Pixel 7a es sin duda su precio para ser un smartphone tan equilibrado, aunque también nos garantiza años de actualizaciones.

En este caso tenemos una cámara doble, con sensor principal de 64 megapíxeles y apertura f/1.89 y un gran angular con 13 megapíxeles y apertura f/2.2. Lleva estabilizador óptico en el sensor principal y como el anterior, destaca por su software, limpio de bloatware y duplicidades innecesarias.

Este modelo realiza una excelente gestión del procesado, con tomas con muy buen HDR automático y destaca por su seguimiento a objetos y personas en movimiento usando la inteligencia artificial. Eso al menos con la lente principal. Con el gran angular, el Pixel 7a hace un peor trabajo.

En este caso, las bondades de la cámara están en eso, en la gestión general, ya que no es un smartphone que permita tantos ajustes manuales. Sí que permite tomar fotos en RAW.

